Telepítse a Pterodactylt egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú játékszerver-kezelőpanel Docker izolációval, valós idejű konzollal és több száz játék támogatásával.
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Erre jó a Pterodactyl
A Pterodactyl a vezető nyílt forráskódú játékszerver-kezelő panel, amelyben világszerte megbíznak a tárhelyszolgáltatók és a játékos közösségek. Minden játékszerver a saját Docker konténerében fut. Ez megelőzi az erőforrás-konfliktusokat, és megakadályozza, hogy egy kompromittált szerver befolyásolja a többi, ugyanazon a gépen futó szervert. A modern, React-alapú felület valós idejű konzolhozzáférést, fájlkezelést, mentések ütemezését és erőforrás-felügyeletet biztosít a szervertulajdonosoknak.
A Pterodactyl saját üzemeltetése megszünteti a menedzselt tárhelyplatformok által felszámított szerverenkénti díjakat. Emellett teljes ellenőrzést biztosít az adminisztrátoroknak a márkaépítés, a hitelesítési integrációk és a nem támogatott játékokhoz való egyedi 'egg'-ek felett. Ez a telepítés magában foglalja a Panelt MariaDB-vel és Redis-szel. A Wings-et külön kell telepíteni azokon a csomópontokon, ahol a játékszerverek futni fognak.
A Pterodactyl főbb funkciói
Docker izoláció
Minden játékszerver a saját konténerében fut, megelőzve az erőforrás-ütközéseket, és biztonságban tartva a gazdarendszert, még akkor is, ha egy szerver kompromittálódik.
Valós idejű konzol
A WebSocket-alapú webkonzol élő hozzáférést biztosít a játékosoknak és adminoknak a szerver kimenetéhez és parancsaihoz közvetlenül a böngészőből.
Automatikus biztonsági mentések
A beépített biztonsági mentési ütemezés szerver pillanatképeket tárol S3-kompatibilis tárhelyre, megvédve a játékvilág adatait kézi beavatkozás nélkül.
Többcsomópontos skálázás
Játékszerverek kezelése több fizikai gépen keresztül egyetlen vezérlőpultról, a kapacitás növelése Wings csomópontok hozzáadásával, ahogy a kereslet növekszik.
Közösségi tojások
Több száz közösségi egg fedi le a Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike és még sok más játékot — telepítsen bármilyen támogatott játékot másodpercek alatt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pterodactyl szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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