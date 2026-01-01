A Pterodactyl a vezető nyílt forráskódú játékszerver-kezelő panel, amelyben világszerte megbíznak a tárhelyszolgáltatók és a játékos közösségek. Minden játékszerver a saját Docker konténerében fut. Ez megelőzi az erőforrás-konfliktusokat, és megakadályozza, hogy egy kompromittált szerver befolyásolja a többi, ugyanazon a gépen futó szervert. A modern, React-alapú felület valós idejű konzolhozzáférést, fájlkezelést, mentések ütemezését és erőforrás-felügyeletet biztosít a szervertulajdonosoknak.

A Pterodactyl saját üzemeltetése megszünteti a menedzselt tárhelyplatformok által felszámított szerverenkénti díjakat. Emellett teljes ellenőrzést biztosít az adminisztrátoroknak a márkaépítés, a hitelesítési integrációk és a nem támogatott játékokhoz való egyedi 'egg'-ek felett. Ez a telepítés magában foglalja a Panelt MariaDB-vel és Redis-szel. A Wings-et külön kell telepíteni azokon a csomópontokon, ahol a játékszerverek futni fognak.