DuckDNS telepítése egyetlen kattintással.
Ingyenes dinamikus DNS kliens, amely automatikusan a jelenlegi IP-címére irányítja a domainjét statikus IP nélkül.
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Erre jó a DuckDNS
A Duck DNS egy ingyenes dinamikus DNS szolgáltatás, amelyben otthoni laboratóriumi felhasználók és önhosztolók milliói bíznak. Ez biztosítja a megbízható hozzáférést szerverekhez és eszközökhöz, még az otthoni internetkapcsolatok mögött is. A legtöbb internetszolgáltató (ISP) változó IP-címeket rendel hozzá. A Duck DNS azonban megoldja ezt. Folyamatosan figyeli a nyilvános IP-címét, és frissíti a kiválasztott aldomaint, amint az megváltozik. Mindezt ingyenesen teszi.
Ez a sablon a hivatalos Duck DNS kliens konténert futtatja gazdagép hálózati módban, pontos IP-láthatóságot biztosítva számára. A konfiguráció újraindítások után is megmarad, így az aldomain és a token beállításai soha nem vesznek el. Akár stabil hozzáférésre van szüksége egy otthoni szerverhez, egy Raspberry Pi projekthez vagy egy önhosztolt VPS alkalmazáshoz, a Duck DNS megszünteti a statikus IP-cím vagy egy kereskedelmi DDNS szolgáltatás fizetésének szükségességét.
A DuckDNS főbb funkciói
Automatikus IP frissítések
Érzékeli, ha a nyilvános IP-címe megváltozik, és azonnal frissíti a Duck DNS aldomainjét, biztosítva a folyamatos hozzáférést.
IPv4 és IPv6 támogatás
Működik mindkét címcsaláddal, így az aldomainje naprakész marad, függetlenül az internetszolgáltató IP-verzió hozzárendelésétől.
Több aldomain
Egyetlen konténerben kezeli a több Duck DNS aldomaint, vesszővel elválasztott aldomain nevek listájának megadásával.
Folyamatos VPS működés
A VPS-en való futtatás garantálja, hogy a frissítések éjjel-nappal ütemezetten elindulnak, még akkor is, ha az otthoni hálózati berendezés újraindul vagy áramot veszít.
Állandó konfiguráció
A token és aldomain beállításait egy dedikált kötetben tárolja, így a kliens helyesen folytatja működését a konténer újraindítása után.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DuckDNS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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