A Duck DNS egy ingyenes dinamikus DNS szolgáltatás, amelyben otthoni laboratóriumi felhasználók és önhosztolók milliói bíznak. Ez biztosítja a megbízható hozzáférést szerverekhez és eszközökhöz, még az otthoni internetkapcsolatok mögött is. A legtöbb internetszolgáltató (ISP) változó IP-címeket rendel hozzá. A Duck DNS azonban megoldja ezt. Folyamatosan figyeli a nyilvános IP-címét, és frissíti a kiválasztott aldomaint, amint az megváltozik. Mindezt ingyenesen teszi.

Ez a sablon a hivatalos Duck DNS kliens konténert futtatja gazdagép hálózati módban, pontos IP-láthatóságot biztosítva számára. A konfiguráció újraindítások után is megmarad, így az aldomain és a token beállításai soha nem vesznek el. Akár stabil hozzáférésre van szüksége egy otthoni szerverhez, egy Raspberry Pi projekthez vagy egy önhosztolt VPS alkalmazáshoz, a Duck DNS megszünteti a statikus IP-cím vagy egy kereskedelmi DDNS szolgáltatás fizetésének szükségességét.