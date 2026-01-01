Telepítse a HFS-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett HTTP fájlszerver, amellyel közvetlenül a lemezéről oszthat meg fájlokat egy modern webes felületen keresztül.
Válasszon VPS csomagot a HFS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HFS
Az HFS (HTTP File Server) egy könnyű, saját üzemeltetésű fájlmegosztó szerver, amely a VPS-edet egy teljesen működőképes, bármely böngészőből elérhető fájlmegosztó központtá alakítja. Tiszta, reszponzív webes felületet biztosít a fájlok böngészéséhez, letöltéséhez és feltöltéséhez, anélkül, hogy bármilyen kliens szoftver telepítésére szükség lenne.
Beépített felhasználói fiókokkal, mappánkénti hozzáférés-vezérléssel, sávszélesség-korlátozással és virtuális fájlrendszerrel az HFS teljes ellenőrzést biztosít, hogy ki mely fájlokhoz férhet hozzá. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés korlátlan tárhelyet és sávszélességet jelent, havi felhasználói díjak nélkül.
A HFS főbb funkciói
Virtuális fájlrendszer
Rendszerezze a megosztott tartalmat egy virtuális mappastruktúrába, a tényleges lemezelrendezéstől függetlenül, teljes ellenőrzést biztosítva afölött, hogy mit látnak a felhasználók.
Felhasználói fiókok és engedélyek
Hozzon létre fiókokat mappánkénti olvasási, írási és törlési jogosultságokkal, hogy a különböző felhasználók csak az általuk megtekinthető fájlokhoz férjenek hozzá.
Folytatható feltöltések és letöltések
Támogatja a folytatható átviteleket, így a nagy fájlműveletek túlélik a hálózati megszakításokat anélkül, hogy elölről kellene kezdeni.
Sávszélesség-korlátozás
Állítson be feltöltési és letöltési sebességkorlátokat felhasználónként vagy globálisan, hogy szervere reszponzív maradjon még nagy fájlátvitelek során is.
Plugin rendszer
Bővítse a HFS-t közösségi bővítményekkel bélyegképekhez, LDAP hitelesítéshez, brute-force támadások elleni védelemhez, témákhoz és még sok máshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HFS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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