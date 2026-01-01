Az HFS (HTTP File Server) egy könnyű, saját üzemeltetésű fájlmegosztó szerver, amely a VPS-edet egy teljesen működőképes, bármely böngészőből elérhető fájlmegosztó központtá alakítja. Tiszta, reszponzív webes felületet biztosít a fájlok böngészéséhez, letöltéséhez és feltöltéséhez, anélkül, hogy bármilyen kliens szoftver telepítésére szükség lenne.

Beépített felhasználói fiókokkal, mappánkénti hozzáférés-vezérléssel, sávszélesség-korlátozással és virtuális fájlrendszerrel az HFS teljes ellenőrzést biztosít, hogy ki mely fájlokhoz férhet hozzá. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés korlátlan tárhelyet és sávszélességet jelent, havi felhasználói díjak nélkül.