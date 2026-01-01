Telepítse az InsForge-ot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú háttérrendszer platform AI kódoló ügynökök számára, amely magában foglalja az autentikációt, a Postgres-t, a tárhelyet és az edge funkciókat.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a InsForge
Az InsForge egy nyílt forráskódú, minden az egyben backend platform, amelyet ügynökalapú kódoláshoz terveztek. Magában foglalja a modern alkalmazásokhoz szükséges építőelemeket: hitelesítést, PostgreSQL adatbázist REST és valós idejű API-kkal, valamint S3-kompatibilis fájltárolót. Ezenkívül tartalmaz egy LLM modellátjárót és Deno-alapú edge funkciókat is. Mindez egyetlen adminisztrációs felhasználói felület és MCP szerver mögött található, amelyet AI kódoló ügynökök programozottan vezérelhetnek.
Az InsForge saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a felhasználói fiókokat, az alkalmazásadatokat és a feltöltött fájlokat. Nincs projektalapú díjszabás, használati korlát és gyártói függőség. A mellékelt MCP szerver lehetővé teszi az olyan kódoló ügynököknek, mint a Claude és a Cursor, hogy táblákat hozzanak létre, hitelesítést konfiguráljanak és funkciókat telepítsenek. Emellett közvetlenül a szerkesztőből kezelhetik a tárolást.
A InsForge főbb funkciói
beépített AI-asszisztens
A csomagolt MCP szerver az auth-ot, adatbázist, tárhelyet és funkciókat olyan eszközként teszi elérhetővé, amelyeket az AI kódoló ügynökök közvetlenül meghívhatnak az alkalmazásod építése során.
PostgreSQL automatikus API-val
A beépített PostgREST azonnal verziózott REST API-vá alakítja a sémáját sor szintű biztonsággal, így boilerplate kód írása nélkül szállíthat végpontokat.
Beépített hitelesítés
E-mail és jelszó alapú hitelesítés valamint OAuth szolgáltatók (Google, GitHub, Discord és mások) készen állnak arra, hogy integrálódjanak az ügyfélalkalmazásodba egyetlen SDK hívással.
Élfüggvények Deno-n
Írjon szerver nélküli TypeScript függvényeket, amelyek egy homokozóban futó Deno futtatókörnyezeten futnak, közvetlen hozzáféréssel az adatbázishoz és a tárolási réteghez.
S3-kompatibilis tárhely
Fájlok feltöltése, kiszolgálása és engedélyezése egy S3-kompatibilis tárolási rétegen keresztül, amely helyileg működik lemezen vagy bármely S3-gyűjtővel.
Egységesített modell átjáró
Az OpenAI-kompatibilis átjáró lehetővé teszi, hogy alkalmazásod egyetlen API felületen keresztül hívjon meg több LLM szolgáltatót, központilag kezelve a használatkövetést és a kulcsrotációt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a InsForge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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