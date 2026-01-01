Az InsForge egy nyílt forráskódú, minden az egyben backend platform, amelyet ügynökalapú kódoláshoz terveztek. Magában foglalja a modern alkalmazásokhoz szükséges építőelemeket: hitelesítést, PostgreSQL adatbázist REST és valós idejű API-kkal, valamint S3-kompatibilis fájltárolót. Ezenkívül tartalmaz egy LLM modellátjárót és Deno-alapú edge funkciókat is. Mindez egyetlen adminisztrációs felhasználói felület és MCP szerver mögött található, amelyet AI kódoló ügynökök programozottan vezérelhetnek.

Az InsForge saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a felhasználói fiókokat, az alkalmazásadatokat és a feltöltött fájlokat. Nincs projektalapú díjszabás, használati korlát és gyártói függőség. A mellékelt MCP szerver lehetővé teszi az olyan kódoló ügynököknek, mint a Claude és a Cursor, hogy táblákat hozzanak létre, hitelesítést konfiguráljanak és funkciókat telepítsenek. Emellett közvetlenül a szerkesztőből kezelhetik a tárolást.