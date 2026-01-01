A ViewTube egy nyílt forráskódú, adatvédelmet tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz. Lehetővé teszi csatornák keresését, megtekintését és követését egy letisztult, modern felületen keresztül. Ez a felület proxyzza a videóadatokat, így a YouTube soha nem látja az IP-címedet, böngésző-ujjlenyomatodat vagy megtekintési előzményeidet. Az Invidious és Piped API-kra épülve egy kifinomult, Vue-alapú lejátszót ötvöz a SponsorBlock szegmensátugrásával és a DeArrow miniatűr-tisztításával.

A ViewTube saját VPS-en történő üzemeltetése személyes, reklámmentes YouTube élményt biztosít, amelyet teljes mértékben te irányítasz. Egy helyi fiókrendszer tárolja előfizetéseidet, előzményeidet és lejátszási listáidat a saját MongoDB adatbázisodban, Google-fiók helyett. Eközben a Redis gyorsan tartja a válaszokat. Az RSS-stílusú csatornakövetés lehetővé teszi, hogy naprakész maradj az alkotókkal, anélkül, hogy valaha is megnyitnád a youtube.com-ot.