Telepítse a ViewTube-ot egyetlen kattintással.
Elegáns, adatvédelem-barát alternatív YouTube front-end videók nézéséhez és feliratkozások kezeléséhez, hirdetések és követés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a ViewTube szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ViewTube
A ViewTube egy nyílt forráskódú, adatvédelmet tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz. Lehetővé teszi csatornák keresését, megtekintését és követését egy letisztult, modern felületen keresztül. Ez a felület proxyzza a videóadatokat, így a YouTube soha nem látja az IP-címedet, böngésző-ujjlenyomatodat vagy megtekintési előzményeidet. Az Invidious és Piped API-kra épülve egy kifinomult, Vue-alapú lejátszót ötvöz a SponsorBlock szegmensátugrásával és a DeArrow miniatűr-tisztításával.
A ViewTube saját VPS-en történő üzemeltetése személyes, reklámmentes YouTube élményt biztosít, amelyet teljes mértékben te irányítasz. Egy helyi fiókrendszer tárolja előfizetéseidet, előzményeidet és lejátszási listáidat a saját MongoDB adatbázisodban, Google-fiók helyett. Eközben a Redis gyorsan tartja a válaszokat. Az RSS-stílusú csatornakövetés lehetővé teszi, hogy naprakész maradj az alkotókkal, anélkül, hogy valaha is megnyitnád a youtube.com-ot.
A ViewTube főbb funkciói
Hirdetések és követés nélkül
A videók a saját szervereden keresztül érkeznek. Így nincsenek előzetes vagy közbeiktatott hirdetések, és a YouTube soha nem látja az IP-címedet vagy a böngésző ujjlenyomatodat.
Előfizetések Google nélkül
Hozzon létre egy helyi fiókot csatornák követésére, lejátszási listák készítésére és előzmények nyomon követésére — mindez a saját adatbázisában tárolódik, nem Google-fiókban.
SponsorBlock és DeArrow
Automatikusan kihagyja a szponzorált szegmenseket, bevezetőket és az önreklámokat, és lecseréli a kattintásvadász bélyegképeket és címeket közösségi forrásból származó alternatívákra.
Modern videólejátszó
A kifinomult Vue-alapú lejátszó támogatja a minőség- és kodekválasztást, a lejátszási sebességet, a színház módot és a billentyűparancsokat.
Invidious és Piped
Adatokat kér le több Invidious és Piped háttérrendszeren keresztül, automatikusan visszaváltva a példányok között a megbízható lejátszás érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ViewTube szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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