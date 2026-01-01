Telepítse a Yuvomit egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű, privát családi tervező feladatokhoz, naptárakhoz, étkezésekhez, bevásárláshoz és háztartási költségvetéshez, egyetlen mobilra optimalizált alkalmazásban.
Válasszon VPS csomagot a Yuvomi szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Yuvomi
A Yuvomi egy nyílt forráskódú családi szervező, amely feladatokat, megosztott naptárakat, bevásárlólistákat, étkezési terveket, recepteket, költségvetéseket és háztartási jegyzeteket egyesít egyetlen mobilra optimalizált progresszív webalkalmazásban. Minden modul független, így csak azokat a részeket használhatja, amelyek illeszkednek háztartásához, a többit pedig figyelmen kívül hagyhatja.
A Yuvomi saját VPS-en történő önálló üzemeltetése távol tartja az érzékeny háztartási adatokat a harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoktól. Ilyenek az ütemtervek, nyugták, névjegyek és orvosi emlékeztetők. Az SQLite adatbázis támogatja az opcionális AES-256 titkosítást nyugalmi állapotban. A beépített ütemező kezeli az automatikus biztonsági mentéseket. Így családi adatai privátak maradnak a kényelem feláldozása nélkül.
A Yuvomi főbb funkciói
Megosztott családi tervező
Összehangolhatja a feladatokat, naptárakat, étkezéseket és bevásárlólistákat az összes családtag között többfelhasználós hozzárendelések és értesítések segítségével.
Mobilközpontú PWA
Natív érzetű progresszív webalkalmazásként telepíthető telefonokra és táblagépekre, offline is elérhető nézetekkel az útközbeni háztartáskezeléshez.
Naptárintegrációk
Szinkronizálja a Google Naptárral, az iClouddal CalDAV-on keresztül, Apple eszközökkel és ICS előfizetésekkel, hogy minden meglévő ütemezést egy helyen tartson.
Titkosított SQLite adatbázis
Opcionális SQLCipher AES-256 titkosítás védi a nyugalmi állapotban lévő háztartási adatokat, és az ütemezett biztonsági mentések bármely WebDAV célhelyre tükrözhetők.
Moduláris háztartási eszközkészlet
Csak azokat a modulokat engedélyezze, amelyekre szüksége van — költségvetések, étkezési tervek, receptek, születésnapok, kapcsolatok, dokumentumok vagy háztartási feladatok — és hagyja ki a többit.
Privát és nyomkövetőmentes
Harmadik féltől származó nyomkövetők, telemetria és MIT licenc nélkül családi adatai teljes mértékben az Ön irányítása alatt maradnak a VPS-én.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yuvomi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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