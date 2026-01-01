A Yuvomi egy nyílt forráskódú családi szervező, amely feladatokat, megosztott naptárakat, bevásárlólistákat, étkezési terveket, recepteket, költségvetéseket és háztartási jegyzeteket egyesít egyetlen mobilra optimalizált progresszív webalkalmazásban. Minden modul független, így csak azokat a részeket használhatja, amelyek illeszkednek háztartásához, a többit pedig figyelmen kívül hagyhatja.

A Yuvomi saját VPS-en történő önálló üzemeltetése távol tartja az érzékeny háztartási adatokat a harmadik féltől származó felhőszolgáltatásoktól. Ilyenek az ütemtervek, nyugták, névjegyek és orvosi emlékeztetők. Az SQLite adatbázis támogatja az opcionális AES-256 titkosítást nyugalmi állapotban. A beépített ütemező kezeli az automatikus biztonsági mentéseket. Így családi adatai privátak maradnak a kényelem feláldozása nélkül.