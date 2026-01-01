A Glance egy Go-alapú, saját üzemeltetésű irányítópult, amely egyetlen, testreszabható oldalra központosítja fontos információfolyamait. Számos widgetet támogat: RSS-hírcsatornákat, időjárás-előrejelzéseket, Hacker News-t, Reddit-et, YouTube-csatornákat, szerverstatisztikákat, Docker-konténer állapotot és még sok mást. Ezek mind valós időben frissülnek, minimális erőforrás-igénnyel.

A Glance VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja személyes adatfolyamait. Emellett lehetővé teszi az integrációt belső API-kkal és szolgáltatásokkal, amelyek nem elérhetők felhőalapú alternatívák számára. Az első indításkor automatikusan létrejön egy alapértelmezett konfiguráció, így a telepítés után azonnal hozzáférhet egy működő irányítópulthoz.