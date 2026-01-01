Telepítse a Glance-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű irányítópult, amely egyetlen nézetbe összesíti az RSS-hírcsatornákat, az időjárást, a szerverstatisztikákat és még sok mást.
Válasszon VPS csomagot a Glance szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Glance
A Glance egy Go-alapú, saját üzemeltetésű irányítópult, amely egyetlen, testreszabható oldalra központosítja fontos információfolyamait. Számos widgetet támogat: RSS-hírcsatornákat, időjárás-előrejelzéseket, Hacker News-t, Reddit-et, YouTube-csatornákat, szerverstatisztikákat, Docker-konténer állapotot és még sok mást. Ezek mind valós időben frissülnek, minimális erőforrás-igénnyel.
A Glance VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja személyes adatfolyamait. Emellett lehetővé teszi az integrációt belső API-kkal és szolgáltatásokkal, amelyek nem elérhetők felhőalapú alternatívák számára. Az első indításkor automatikusan létrejön egy alapértelmezett konfiguráció, így a telepítés után azonnal hozzáférhet egy működő irányítópulthoz.
A Glance főbb funkciói
Egységesített hírfolyam aggregáció
Gyűjtse össze az RSS-hírcsatornákat, Reddit-bejegyzéseket, Hacker News-t és a közösségi média frissítéseket egyetlen görgethető irányítópult nézetbe.
Szerver és konténerfigyelés
Figyelje nyomon a Docker konténer állapotát és a szerver metrikákat a tartalomcsatornái mellett, eszközváltás nélkül.
Kiterjedt widget könyvtár
Naptár, időjárás, piaci adatok, YouTube csatornák és Twitch streamek konfigurálható widgetekként érhetők el.
Könnyűsúlyú Go bináris
Go nyelven íródott, minimális memória- és CPU-használat mellett a Glance kényelmesen fut más szolgáltatások mellett egy megosztott VPS-en.
Egyedi API integrációk
Csatlakoztasson belső API-kat és saját adatforrásokat, hogy megjelenítse azokat a privát metrikákat, amelyekhez a hosztolt irányítópultok nem férhetnek hozzá.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Glance szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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