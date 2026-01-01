A PeerTube egy ingyenes, nyílt forráskódú, föderált videómegosztó platform, amely a YouTube és a Vimeo önálló, szuverén alternatívájaként épült. Minden PeerTube példány független, de az ActivityPub protokollon keresztül összekapcsolódik. Így a nézők bármely más PeerTube szerverről követhetnek csatornákat. Eközben minden videó, hozzászólás és feliratkozás az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán él.

A WebRTC peer-to-peer adatfolyam lehetővé teszi a nézők számára, hogy megosszák egymással a sávszélességet. Így egyetlen népszerű videó sem terheli túl a szervert a forgalmi csúcsok idején. A mellékelt PostgreSQL, Redis és transzkódoló pipeline teljes egészében az Ön VPS-én fut. Ezáltal a tartalomkészítők és közösségek teljes tulajdonjogot kapnak tartalmuk, közönségük és moderálási szabályzataik felett. Nincs algoritmikus hírfolyam, nincs demonetizáció, és nincsenek hirdetői közvetítők.