Telepítse a PeerTube-ot egyetlen kattintással.
Föderált peer-to-peer videóplatform videók közzétételéhez és megosztásához anélkül, hogy a YouTube-tól vagy központi infrastruktúrától függne.
Válasszon VPS csomagot a PeerTube szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PeerTube
A PeerTube egy ingyenes, nyílt forráskódú, föderált videómegosztó platform, amely a YouTube és a Vimeo önálló, szuverén alternatívájaként épült. Minden PeerTube példány független, de az ActivityPub protokollon keresztül összekapcsolódik. Így a nézők bármely más PeerTube szerverről követhetnek csatornákat. Eközben minden videó, hozzászólás és feliratkozás az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán él.
A WebRTC peer-to-peer adatfolyam lehetővé teszi a nézők számára, hogy megosszák egymással a sávszélességet. Így egyetlen népszerű videó sem terheli túl a szervert a forgalmi csúcsok idején. A mellékelt PostgreSQL, Redis és transzkódoló pipeline teljes egészében az Ön VPS-én fut. Ezáltal a tartalomkészítők és közösségek teljes tulajdonjogot kapnak tartalmuk, közönségük és moderálási szabályzataik felett. Nincs algoritmikus hírfolyam, nincs demonetizáció, és nincsenek hirdetői közvetítők.
A PeerTube főbb funkciói
Föderált ActivityPubon keresztül
Bármely PeerTube, Mastodon vagy más ActivityPub példányról érkező nézők követhetik a csatornádat, hozzászólhatnak és megoszthatják a videókat a Fediverse-en keresztül.
Peer-to-peer streamelés
A böngészőalapú WebRTC csökkenti a szerver sávszélességét azáltal, hogy a nézők videódarabokat oszthatnak meg, így egy virális feltöltés nem dönti be a VPS-edet.
Beépített transzkódolás
Automatikus átkódolás több minőségi szintet generál minden feltöltéshez — 240p-től 4K-ig — külső átkódolási szolgáltatások nélkül.
Élő közvetítés és RTMP
Közvetítsen élőben OBS-ből vagy bármilyen RTMP-kompatibilis kódolóból közvetlenül a PeerTube csatornájára, felvétellel és visszajátszásokkal.
Csatornák és lejátszási listák kezelése
Rendszerezze a videókat csatornákba, lejátszási listákba és sorozatokba egyedi bélyegképekkel, leírásokkal és engedélyekkel az együttműködők számára.
Nyílt API és beágyazások
Videókat ágyazhat be bárhová egy egysoros iframe segítségével, és integrálhatja külső eszközökkel egy teljesen dokumentált REST API-n keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PeerTube szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.