A Dataline egy adatvédelmi-központú, nyílt forráskódú adatelemző eszköz. Természetes nyelvet SQL lekérdezésekké fordít, lehetővé téve az adatbázisok felfedezését egyetlen SQL sor megírása nélkül. Csatlakoztasson PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV vagy Excel fájlokat, és tegyen fel kérdéseket egyszerű angol nyelven, hogy azonnali eredményeket és automatikus vizualizációkat kapjon.

A felhőalapú analitikai platformokkal ellentétben a Dataline saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az érzékeny üzleti adatokat. Nincsenek használati korlátok, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség. Csak egy intelligens lekérdezési felület, amely a preferált LLM API kulcsával működik.