Telepítse a Dataline-t egyetlen kattintással.
AI-vezérelt SQL csevegőeszköz, amellyel bármilyen adatbázist lekérdezhet és vizualizálhat egyszerű angol nyelven.
Válasszon VPS csomagot a Dataline szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dataline
A Dataline egy adatvédelmi-központú, nyílt forráskódú adatelemző eszköz. Természetes nyelvet SQL lekérdezésekké fordít, lehetővé téve az adatbázisok felfedezését egyetlen SQL sor megírása nélkül. Csatlakoztasson PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV vagy Excel fájlokat, és tegyen fel kérdéseket egyszerű angol nyelven, hogy azonnali eredményeket és automatikus vizualizációkat kapjon.
A felhőalapú analitikai platformokkal ellentétben a Dataline saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az érzékeny üzleti adatokat. Nincsenek használati korlátok, felhasználónkénti díjak és gyártói függőség. Csak egy intelligens lekérdezési felület, amely a preferált LLM API kulcsával működik.
A Dataline főbb funkciói
Természetes nyelvi lekérdezések
Írjon be kérdéseket egyszerű angol nyelven, és a Dataline generálja az SQL-t, végrehajtja azt, és másodpercek alatt formázott eredményeket ad vissza.
Több adatbázis támogatása
Csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel és még sok más szolgáltatáshoz egyetlen felületről, eszközök váltása nélkül.
Automatikus diagram generálás
Kérjen diagramot a promptjában, és a Dataline közvetlenül a lekérdezés eredményéből jelenít meg egy vizualizációt.
Adatvédelmet szem előtt tartó architektúra
Minden adat a saját szerverén marad, teljes kontrollt biztosítva Önnek az érzékeny üzleti információk felett, harmadik fél általi hozzáférés nélkül.
Lekérdezési előzmények
Mentse el és tekintse át a korábbi lekérdezéseket és eredményeket anélkül, hogy újra beírná a promptokat, idővel személyes analitikai könyvtárat építve.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dataline szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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