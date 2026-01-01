Az EmbyStat egy dedikált analitikai és statisztikai alkalmazás Emby és Jellyfin médiaszerverekhez. Közvetlenül csatlakozik a médiaszerver API-jához, hogy adatokat gyűjtsön a könyvtáráról, megtekintési szokásairól és a szerver teljesítményéről. Az információkat vizuális irányítópultokon és részletes jelentéseken keresztül mutatja be.

Az EmbyStat VPS-en történő telepítése folyamatos háttérbeli adatgyűjtést és mindig elérhető analitikát biztosít, anélkül, hogy a médiaszerver saját erőforrásait felhasználná. A tartós tárolás megőrzi a korábbi statisztikákat a hosszú távú trendelemzéshez, és az ütemezett gyűjtés manuális beavatkozás nélkül naprakészen tartja a jelentéseket.