Akár 69% kedvezmény a EmbyStat szolgáltatásra

Telepítse az EmbyStatot egykattintásos telepítéssel.

Statisztikai és analitikai irányítópult Emby és Jellyfin médiakiszolgálókhoz, részletes könyvtári betekintésekkel és megtekintési jelentésekkel.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az EmbyStatot egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a EmbyStat szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a EmbyStat

Az EmbyStat egy dedikált analitikai és statisztikai alkalmazás Emby és Jellyfin médiaszerverekhez. Közvetlenül csatlakozik a médiaszerver API-jához, hogy adatokat gyűjtsön a könyvtáráról, megtekintési szokásairól és a szerver teljesítményéről. Az információkat vizuális irányítópultokon és részletes jelentéseken keresztül mutatja be.

Az EmbyStat VPS-en történő telepítése folyamatos háttérbeli adatgyűjtést és mindig elérhető analitikát biztosít, anélkül, hogy a médiaszerver saját erőforrásait felhasználná. A tartós tárolás megőrzi a korábbi statisztikákat a hosszú távú trendelemzéshez, és az ütemezett gyűjtés manuális beavatkozás nélkül naprakészen tartja a jelentéseket.

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Erre jó a {name}

A EmbyStat főbb funkciói

Könyvtári statisztikák

A film- és tévékönyvtár részletes bontásai műfaj, minőség, nyelv és értékelés szerint teljes képet adnak a médiagyűjteményéről.

Elemzések megtekintése

Kövesse nyomon a megtekintési előzményeket és a megtekintési szokásokat felhasználónként, feltárva, hogy mely tartalmakat nézik meg, nézik újra, vagy hagyják befejezetlenül.

Duplikált észlelés

Azonosítja a könyvtárában lévő ismétlődő fájlokat, segítve a tárhely visszaszerzését és egy tiszta, rendezett gyűjtemény fenntartását.

Szerver állapotfigyelés

Figyeli a szerver teljesítménymutatóit és a felhasználói tevékenységet, hogy segítsen azonosítani a szűk keresztmetszeteket és biztosítsa a zökkenőmentes streamelési élményt.

Interaktív diagramok

A vizuális irányítópultok diagramokkal és grafikonokkal megkönnyítik a trendek feltárását és a könyvtári adatok egy pillantással történő megosztását.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EmbyStat szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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