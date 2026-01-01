A Big-AGI egy nyílt forráskódú AI munkaterület, amelyet olyan szakemberek számára fejlesztettek ki, akiknek komoly kontrollra van szükségük az AI interakcióik felett. Csatlakoztassa saját API kulcsait az OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral és további 15+ szolgáltatóhoz. Így több mint 500 modellhez férhet hozzá egyetlen felületről. Nincs közvetítői felár és nincs platform előfizetési díj, csak az, amit közvetlenül a szolgáltatóinak fizet.

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