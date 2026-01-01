Telepítse a Big-AGI-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Professzionális többmodelles AI munkaterület 500+ modell támogatásával 20+ szolgáltatótól, beépített párhuzamos modell-összehasonlítással.
Válasszon VPS csomagot a Big-AGI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Big-AGI
A Big-AGI egy nyílt forráskódú AI munkaterület, amelyet olyan szakemberek számára fejlesztettek ki, akiknek komoly kontrollra van szükségük az AI interakcióik felett. Csatlakoztassa saját API kulcsait az OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral és további 15+ szolgáltatóhoz. Így több mint 500 modellhez férhet hozzá egyetlen felületről. Nincs közvetítői felár és nincs platform előfizetési díj, csak az, amit közvetlenül a szolgáltatóinak fizet.
Jellegzetes Beam funkciója egyszerre futtatja ugyanazt a promptot több modellen és intelligensen egyesíti a legjobb válaszokat. Ez jelentősen csökkenti a „hallucinációkat” a nagy tétű feladatoknál. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden beszélgetést és API kulcsot teljesen privátan tart. Opcionális HTTP Basic Auth-tal biztosítható a csapat hozzáférése.
A Big-AGI főbb funkciói
Sugár többmodell
Futtasson bármilyen promptot több AI modellben párhuzamosan, és egyesítse a legjobb válaszokat, ezzel csökkentve a hallucinációkat összetett vagy nagy tétű feladatoknál.
500+ Modellek
Csatlakoztassa az OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter és 15+ további szolgáltatót egy felületen keresztül, saját API kulcsai segítségével.
Helyi alapú adatvédelem
A beszélgetések és a beállítások a böngészőben tárolódnak, nem a szerveren — az adatai soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját.
Webkeresés és hivatkozások
Kereshet az interneten bármely csevegésen belül, és kaphat válaszokat forráshivatkozásokkal, a Google Custom Search vagy más konfigurált szolgáltatók által működtetve.
Hozzáférés-vezérlés
Védje saját üzemeltetésű példányát az HTTP Basic Auth-val, hogy csak felhatalmazott felhasználók férhessenek hozzá az API kulcsaihoz és a beszélgetési előzményeihez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Big-AGI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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