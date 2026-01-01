Akár 69% kedvezmény a Big-AGI szolgáltatásra

Telepítse a Big-AGI-t egyetlen kattintásos telepítéssel.

Professzionális többmodelles AI munkaterület 500+ modell támogatásával 20+ szolgáltatótól, beépített párhuzamos modell-összehasonlítással.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Big-AGI-t egyetlen kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Big-AGI szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Big-AGI

A Big-AGI egy nyílt forráskódú AI munkaterület, amelyet olyan szakemberek számára fejlesztettek ki, akiknek komoly kontrollra van szükségük az AI interakcióik felett. Csatlakoztassa saját API kulcsait az OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral és további 15+ szolgáltatóhoz. Így több mint 500 modellhez férhet hozzá egyetlen felületről. Nincs közvetítői felár és nincs platform előfizetési díj, csak az, amit közvetlenül a szolgáltatóinak fizet.

Jellegzetes Beam funkciója egyszerre futtatja ugyanazt a promptot több modellen és intelligensen egyesíti a legjobb válaszokat. Ez jelentősen csökkenti a „hallucinációkat” a nagy tétű feladatoknál. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden beszélgetést és API kulcsot teljesen privátan tart. Opcionális HTTP Basic Auth-tal biztosítható a csapat hozzáférése.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Big-AGI főbb funkciói

Sugár többmodell

Futtasson bármilyen promptot több AI modellben párhuzamosan, és egyesítse a legjobb válaszokat, ezzel csökkentve a hallucinációkat összetett vagy nagy tétű feladatoknál.

500+ Modellek

Csatlakoztassa az OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter és 15+ további szolgáltatót egy felületen keresztül, saját API kulcsai segítségével.

Helyi alapú adatvédelem

A beszélgetések és a beállítások a böngészőben tárolódnak, nem a szerveren — az adatai soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját.

Webkeresés és hivatkozások

Kereshet az interneten bármely csevegésen belül, és kaphat válaszokat forráshivatkozásokkal, a Google Custom Search vagy más konfigurált szolgáltatók által működtetve.

Hozzáférés-vezérlés

Védje saját üzemeltetésű példányát az HTTP Basic Auth-val, hogy csak felhatalmazott felhasználók férhessenek hozzá az API kulcsaihoz és a beszélgetési előzményeihez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Big-AGI szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

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