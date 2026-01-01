A Hermes WebUI egy könnyű, nyílt forráskódú webalkalmazás. Ez a Hermes AI ügynököt – egy önfejlesztő, mindig aktív ügynököt a Nous Researchtől – a böngészőjébe viszi. Közel 1:1 CLI paritással működik. Ez a sablon a WebUI-t az upstream Hermes Agent átjáróval együtt csomagolja. Így egyetlen telepítés biztosítja a böngésző chat felületét és az azt működtető, hosszú ideig futó ügynököt is.

A Hermes WebUI saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a beszélgetéseit. Valamint az ügynök memóriáját, képességeit és a szolgáltatói API kulcsait is. Ön választja ki a modell szolgáltatókat, és Ön tartja meg a munkameneteket. Biztonságosan elérheti az ügynököt asztali gépről vagy mobilról. Mindezt anélkül, hogy adatokat küldene harmadik fél SaaS-én keresztül.