Telepítse a Hermes WebUI-t egyetlen kattintással.
Full-stack Hermes telepítés, amely párosítja a Hermes AI ügynököt egy gyors, saját üzemeltetésű web chat felhasználói felülettel.
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Erre jó a Hermes WebUI
A Hermes WebUI egy könnyű, nyílt forráskódú webalkalmazás. Ez a Hermes AI ügynököt – egy önfejlesztő, mindig aktív ügynököt a Nous Researchtől – a böngészőjébe viszi. Közel 1:1 CLI paritással működik. Ez a sablon a WebUI-t az upstream Hermes Agent átjáróval együtt csomagolja. Így egyetlen telepítés biztosítja a böngésző chat felületét és az azt működtető, hosszú ideig futó ügynököt is.
A Hermes WebUI saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja a beszélgetéseit. Valamint az ügynök memóriáját, képességeit és a szolgáltatói API kulcsait is. Ön választja ki a modell szolgáltatókat, és Ön tartja meg a munkameneteket. Biztonságosan elérheti az ügynököt asztali gépről vagy mobilról. Mindezt anélkül, hogy adatokat küldene harmadik fél SaaS-én keresztül.
A Hermes WebUI főbb funkciói
Csomagolt ügynök + WebUI
A felsőbb rétegbeli Hermes Agent átjárót és a WebUI-t egy megosztott állapotú kötettel együtt szállítja. Így a munkamenetek, képességek és a memória túlélik az újraindításokat, és mindkét felület újra felhasználja őket.
Teljes CLI paritás
Minden, amit a Hermes terminálban megtehet — chat, eszközök, ütemezés, memória, készségek — ugyanarról a webes felületről érhető el.
Hárompaneles munkaterület elrendezés
Munkamenetek és navigáció bal oldalon, csevegés középen és egy élő munkaterület fájlböngészője jobb oldalon beágyazott előnézetekkel.
Streamelés eszközkártyákkal
Szerver által küldött token streamelés, beágyazott eszközhívó kártyák, Mermaid diagramok, szintaxiskiemelés és egy kontextushasználati gyűrű beépítve a szerkesztő láblécébe.
Mobilközpontú PWA
Reszponzív mobil elrendezés hamburger menüvel és érintésvezérléssel — telepítse a kezdőképernyőjére, és irányítsa a Hermest telefonjáról.
Szolgáltatófüggetlen modellek
Csatlakoztassa az OpenAI, Anthropic, Google vagy OpenRouter kulcsokat telepítéskor, és váltson a modellek között egy dinamikus legördülő menüből az UI-ban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hermes WebUI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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