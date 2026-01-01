Telepítse a Meteroidot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú árképzési és számlázási infrastruktúra a SaaS-hez — előfizetések, használatalapú mérés, számlázás és bevételanalitika.
Válasszon VPS csomagot a Meteroid szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Meteroid
A Meteroid egy nyílt forráskódú számlázási platform, modern SaaS vállalatok számára készült. Teljes kontrollt biztosít az árazás, mérés és ügyfélszámlázás felett. Kezeli az előfizetéseket, a használatalapú árazást, a hibrid csomagokat, az ingyenes próbaidőszakokat, a kuponokat és a régi ügyfelek kedvezményeit. Mindezt egyetlen API-n és admin UI-n keresztül teszi. Ezáltal nincs szükség a Stripe Billing, egy mérési szolgáltatás és egy saját fejlesztésű számlázási réteg összeillesztésére.
A Meteroid saját üzemeltetése az ügyféladatokat, az árazási logikát és a bevételi nyilvántartásokat a saját VPS-én belül tartja. Így elkerülhetők a harmadik féltől származó számlázási szolgáltatók eseményenkénti díjai. A telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, a ClickHouse-t a nagy volumenű mérési analitikához, és a Redpanda-t az eseményfolyamokhoz.
A Meteroid főbb funkciói
Előfizetéskezelés
Kezelje az ismétlődő előfizetéseket, ingyenes próbaidőszakokat, frissítéseket, visszaminősítéseket és a korábbi árazást egyetlen admin UI-n és REST API-n keresztül.
Használatalapú mérés
Termék események streamelése a ClickHouse-ba és számlázás mérhető dimenziók alapján, mint például API hívások, ülések vagy tárhely, al-másodperces betöltéssel.
Automatizált számlázás
Generáljon arányosan pontos számlákat minden számlázási ciklusban, és kézbesítse azokat webhookokon vagy downstream fizetésfeldolgozókon keresztül.
Hibrid árképzési modellek
Kombinálja az átalánydíjakat, az ülésenkénti díjakat, a sávos használatot és az egyszeri tételeket ugyanabban a csomagban, egyedi számlázási kód nélkül.
Bevételelemzés
Kövesse nyomon az MRR-t, a lemorzsolódást, a bővülést és a kohorsz megtartást a beépített irányítópultok segítségével, amelyek valós idejű számlázási adataira épülnek.
Nyílt REST és gRPC API-k
Integrálja a Meteroidot a termékébe első osztályú REST és gRPC API-kkal, és kerülje el a zárt számlázási szolgáltatókhoz való kötöttséget.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Meteroid szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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