A Meteroid egy nyílt forráskódú számlázási platform, modern SaaS vállalatok számára készült. Teljes kontrollt biztosít az árazás, mérés és ügyfélszámlázás felett. Kezeli az előfizetéseket, a használatalapú árazást, a hibrid csomagokat, az ingyenes próbaidőszakokat, a kuponokat és a régi ügyfelek kedvezményeit. Mindezt egyetlen API-n és admin UI-n keresztül teszi. Ezáltal nincs szükség a Stripe Billing, egy mérési szolgáltatás és egy saját fejlesztésű számlázási réteg összeillesztésére.

A Meteroid saját üzemeltetése az ügyféladatokat, az árazási logikát és a bevételi nyilvántartásokat a saját VPS-én belül tartja. Így elkerülhetők a harmadik féltől származó számlázási szolgáltatók eseményenkénti díjai. A telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, a ClickHouse-t a nagy volumenű mérési analitikához, és a Redpanda-t az eseményfolyamokhoz.