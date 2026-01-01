Remark42 telepítése egy kattintással.
Adatvédelem-központú nyílt forráskódú hozzászólás-motor blogokhoz és weboldalakhoz — egy könnyű, saját üzemeltetésű alternatíva a Disqus helyett.
Válasszon VPS csomagot a Remark42 szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Remark42
A Remark42 egy könnyűsúlyú, nyílt forráskódú hozzászólás-kezelő motor blogokhoz és weboldalakhoz. Az adatvédelmet tiszteletben tartó alternatívaként tervezték a Disqus, a Facebook Comments és más kereskedelmi hozzászólás-platformok helyett. Go nyelven íródott, alacsony memóriahasználattal és magas egyidejűséggel. Egyetlen JavaScript kódrészlettel beágyazható bármely weboldalba (statikus HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js vagy más keretrendszer). Fészkes beszélgetéseket tesz lehetővé anélkül, hogy nyomon követné a látogatókat vagy hirdetéseket jelenítene meg.
A Remark42 saját üzemeltetése a VPS-én biztosítja, hogy minden olvasói hozzászólás, szavazat és fiók az Ön infrastruktúráján belül maradjon. Így egy harmadik féltől származó SaaS nem gyűjthet hirdetési adatokat. A kompakt rendszer egyetlen konténerben fut beágyazott BoltDB tárhellyel – nincs szükség külön adatbázisra vagy gyorsítótárra.
A Remark42 főbb funkciói
Egyszerű beágyazás
Helyezzen be egyetlen JavaScript kódrészletet bármely weboldalba, hogy szálazott hozzászólásokat adjon hozzá. Működik statikus oldalakkal, blogokkal és bármely keretrendszerrel, amely egyéni HTML-t engedélyez.
Többszolgáltatós OAuth
A látogatók bejelentkezhetnek Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon segítségével, vagy anonim, illetve e-mail-linkes hitelesítéssel.
Adatvédelmet szem előtt tartó
Nincs követőpixel, nincs harmadik féltől származó süti, nincs viselkedésalapú profilalkotás — A Remark42 csak azt tárolja, ami a hozzászólások és értesítések megjelenítéséhez szükséges.
Markdown és szálak
Teljes Markdown támogatás, beleértve a kódblokkokat, beágyazott válaszokat, szavazást, és a szerkesztést/törlést konfigurálható időablakokkal.
Moderálási eszközök
Beépített adminisztrációs eszközök tömeges moderáláshoz, IP-cím blokkoláshoz, káromkodásszűréshez, hozzászólás-kereséshez és e-mail/Telegram értesítésekhez az új hozzászólásokról.
Mentés és exportálás
Kompakt BoltDB tárhely automatikus napi biztonsági mentésekkel, Disqus és WordPress hozzászólások importálója, valamint JSON exportálás migrációhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Remark42 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Buzz
Saját üzemeltetésű munkaterület, ahol emberek és AI ügynökök ugyanazokat a helyiségeket osztják meg.