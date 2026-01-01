A Remark42 egy könnyűsúlyú, nyílt forráskódú hozzászólás-kezelő motor blogokhoz és weboldalakhoz. Az adatvédelmet tiszteletben tartó alternatívaként tervezték a Disqus, a Facebook Comments és más kereskedelmi hozzászólás-platformok helyett. Go nyelven íródott, alacsony memóriahasználattal és magas egyidejűséggel. Egyetlen JavaScript kódrészlettel beágyazható bármely weboldalba (statikus HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js vagy más keretrendszer). Fészkes beszélgetéseket tesz lehetővé anélkül, hogy nyomon követné a látogatókat vagy hirdetéseket jelenítene meg.

A Remark42 saját üzemeltetése a VPS-én biztosítja, hogy minden olvasói hozzászólás, szavazat és fiók az Ön infrastruktúráján belül maradjon. Így egy harmadik féltől származó SaaS nem gyűjthet hirdetési adatokat. A kompakt rendszer egyetlen konténerben fut beágyazott BoltDB tárhellyel – nincs szükség külön adatbázisra vagy gyorsítótárra.