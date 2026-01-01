Az Sshwifty egy saját üzemeltetésű, web alapú SSH és Telnet kliens, amely bármely modern böngészőt teljes értékű terminállá alakít távoli szerver hozzáféréshez. Támogatja az SSH jelszavas, nyilvános kulcsos és billentyűzet-interaktív hitelesítést a sima Telnet mellett, feleslegessé téve a natív kliensek telepítését vagy konfigurálását minden munkaállomáson.

Az Sshwifty saját üzemeltetése egy VPS-en egyetlen közös belépési pontot biztosít egy csapatnak. Ezzel bárhonnan kezelhetők a távoli gépek – telefonokról, táblagépekről, zárolt vállalati laptopokról vagy kioszkokról. A hozzáférés eközben egy megosztott kulccsal szabályozott marad. Az adminisztrátorok előre meghatározhatnak gazdagép-előbeállításokat. Korlátozhatják a kapcsolatokat jóváhagyott célpontokra és naplózhatják a forgalmat szerveroldali hook-ok segítségével. Mindez anélkül történik, hogy az SSH portokat kitennék a nyilvános internetnek.