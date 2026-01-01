Telepítse a Sshwifty-t egykattintásos telepítéssel.
Böngészőalapú SSH és Telnet kliens, amellyel bármely webböngészőből elérhet távoli szervereket, helyi kliensek telepítése nélkül.
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Erre jó a Sshwifty
Az Sshwifty egy saját üzemeltetésű, web alapú SSH és Telnet kliens, amely bármely modern böngészőt teljes értékű terminállá alakít távoli szerver hozzáféréshez. Támogatja az SSH jelszavas, nyilvános kulcsos és billentyűzet-interaktív hitelesítést a sima Telnet mellett, feleslegessé téve a natív kliensek telepítését vagy konfigurálását minden munkaállomáson.
Az Sshwifty saját üzemeltetése egy VPS-en egyetlen közös belépési pontot biztosít egy csapatnak. Ezzel bárhonnan kezelhetők a távoli gépek – telefonokról, táblagépekről, zárolt vállalati laptopokról vagy kioszkokról. A hozzáférés eközben egy megosztott kulccsal szabályozott marad. Az adminisztrátorok előre meghatározhatnak gazdagép-előbeállításokat. Korlátozhatják a kapcsolatokat jóváhagyott célpontokra és naplózhatják a forgalmat szerveroldali hook-ok segítségével. Mindez anélkül történik, hogy az SSH portokat kitennék a nyilvános internetnek.
A Sshwifty főbb funkciói
SSH és Telnet
Csatlakozzon SSH szerverekhez jelszóval, nyilvános kulccsal vagy billentyűzet-interaktív hitelesítéssel, és érje el a régi Telnet hosztokat ugyanarról a felületről.
Kliens telepítés nélkül
Teljesen a böngészőben fut, így a felhasználók telefonokról, táblagépekről vagy zárolt munkaállomásokról is hozzáférhetnek távoli gépekhez, natív terminálszoftver telepítése nélkül.
Kapcsolati előbeállítások
Az adminisztrátorok újrafelhasználható gazdagép-előbeállításokat definiálnak beágyazott hitelesítő adatokkal, így a felhasználók csak előre jóváhagyott szerverekhez csatlakozhatnak egy gondosan összeállított listáról.
Szerveroldali hookok
Külső folyamatok hívhatók meg minden kapcsolódás előtt, egyedi érvényesítés, naplózás vagy auditálás végrehajtására, a kliens módosítása nélkül.
Egyetlen hozzáférési kulcs
Védje a webes felületet egyetlen, telepítéskor konfigurált megosztott kulccsal, így csak az arra jogosult felhasználók érhetik el a csatlakozási képernyőt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sshwifty szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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