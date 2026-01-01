Telepítse a Coral Talkot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú hozzászólási platform a Vox Media-tól, amely újragondolja az oldalon belüli beszélgetést és moderálást a szerkesztőségek számára.
Válasszon VPS csomagot a Coral Talk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Coral Talk
A Coral egy nyílt forráskódú kommentelő platform, amelyet a Vox Media épített az egészségesebb helyszíni beszélgetések elősegítésére hírszervezetek, kiadók és tartalomkészítők számára.
Felváltja a harmadik féltől származó kommentelő widgeteket egy saját üzemeltetésű rendszerrel. Ezt a rendszert a közösség működtetésének valósága köré tervezték. Figyelembe veszi a nagy moderálási terhelést, az ellenséges szereplőket, valamint a közönségadatok infrastruktúrán belüli megőrzésének szükségességét.
Több mint 500 szerkesztőség bízik a Coralban 28 országban, köztük a The Washington Post és a The Financial Times is. A platform ötvözi a gyors, hozzáférhető olvasói élményt egy szerkesztőségi csapatok számára készült moderációs eszközkészlettel.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés biztosítja, hogy az olvasói identitások, a kommentelői előzmények és az elkötelezettségi jelek az Ön teljes ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem egy harmadik féltől származó SaaS kezeli azokat.
A Coral Talk főbb funkciói
Moderálási eszköztár
Tömegesen szűrheti és jóváhagyhatja a hozzászólásokat reakciósorok, tiltott szavak listái, gyanús szavak megjelölése és szerkesztőségi csapatok számára tervezett, történetenkénti moderálási beállítások segítségével.
Kérdések és válaszok, valamint élő chat
Váltson egy történetet Kérdés-felelet vagy élő chat módba, hogy szakértők által vezetett üléseket, rendkívüli hírek megvitatását vagy strukturált olvasói interjúkat bonyolítson le.
Szerzői elkötelezettség
A kiemelt hozzászólások, riporteri jelvények és beágyazott szerkesztőségi válaszok segítségével az újságírók kiemelhetik a legjobb hozzászólásokat és közvetlenül válaszolhatnak az olvasóknak a beszélgetésben.
Egyszeri bejelentkezés
Integrálja a Coralt a meglévő identitásrétegébe JWT-alapú SSO-val, OAuth szolgáltatókkal vagy helyi fiókokkal, hogy az olvasók újra felhasználhassák webhely-bejelentkezésüket.
Adatvédelem és adattulajdonjog
Hozzászólások, profilok és a moderálási előzmények az Ön VPS-én maradnak MongoDB-ben, beépített GDPR-kompatibilis exportálási és törlési eszközökkel.
Beágyazható bármely CMS-be
Egy könnyű beágyazási szkript beilleszti a Coral-t WordPress, Ghost, Drupal vagy egyedi rendszerekbe anélkül, hogy webhelyét egyetlen CMS-hez kötné.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Coral Talk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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