A Coral egy nyílt forráskódú kommentelő platform, amelyet a Vox Media épített az egészségesebb helyszíni beszélgetések elősegítésére hírszervezetek, kiadók és tartalomkészítők számára.

Felváltja a harmadik féltől származó kommentelő widgeteket egy saját üzemeltetésű rendszerrel. Ezt a rendszert a közösség működtetésének valósága köré tervezték. Figyelembe veszi a nagy moderálási terhelést, az ellenséges szereplőket, valamint a közönségadatok infrastruktúrán belüli megőrzésének szükségességét.

Több mint 500 szerkesztőség bízik a Coralban 28 országban, köztük a The Washington Post és a The Financial Times is. A platform ötvözi a gyors, hozzáférhető olvasói élményt egy szerkesztőségi csapatok számára készült moderációs eszközkészlettel.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés biztosítja, hogy az olvasói identitások, a kommentelői előzmények és az elkötelezettségi jelek az Ön teljes ellenőrzése alatt maradjanak. Így nem egy harmadik féltől származó SaaS kezeli azokat.