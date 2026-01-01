A Grocy egy web alapú háztartáskezelő rendszer, amely az élelmiszerkészletre épül. Nyomon követi, hogy mi van a birtokában, mikor jár le, és mennyit fogyaszt. Ezen adatok alapján pontos bevásárlólistákat generál, megelőzi a pazarlást, és segít recepteket tervezni a kamrában lévő alapanyagokból.

A VPS-en történő saját üzemeltetés azt jelenti, hogy háztartási készletadatai privátak maradnak. Minden családi eszközről elérhetők, akár otthon, akár az üzletben. Soha nem kötődnek előfizetéshez, és szolgáltató sem állíthatja le őket. A könnyűsúlyú PHP és SQLite stack kényelmesen fut más szolgáltatások mellett, akár egy szerény VPS-en is.