Telepítse a Grocy-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett élelmiszer- és háztartáskezelő alkalmazás az élelmiszerkészlet, a lejárati dátumok és a bevásárlólisták nyomon követésére.
Válasszon VPS csomagot a Grocy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grocy
A Grocy egy web alapú háztartáskezelő rendszer, amely az élelmiszerkészletre épül. Nyomon követi, hogy mi van a birtokában, mikor jár le, és mennyit fogyaszt. Ezen adatok alapján pontos bevásárlólistákat generál, megelőzi a pazarlást, és segít recepteket tervezni a kamrában lévő alapanyagokból.
A VPS-en történő saját üzemeltetés azt jelenti, hogy háztartási készletadatai privátak maradnak. Minden családi eszközről elérhetők, akár otthon, akár az üzletben. Soha nem kötődnek előfizetéshez, és szolgáltató sem állíthatja le őket. A könnyűsúlyú PHP és SQLite stack kényelmesen fut más szolgáltatások mellett, akár egy szerény VPS-en is.
A Grocy főbb funkciói
Lejárati dátum követése
Rögzítse minden termék vásárlási és lejárati dátumát, hogy a Grocy figyelmeztethesse Önt, mielőtt az élelmiszerek megromlanak, csökkentve ezzel az élelmiszer-pazarlást a háztartásban.
Intelligens bevásárlólisták
A bevásárlólisták automatikusan generálódnak a receptkövetelmények és a minimális készletküszöbök alapján, így csak azt vásárolja meg, amire valóban szüksége van.
Vonalkód-leolvasás
Olvassa be a termék vonalkódjait bármely mobilböngészőből, hogy azonnal megkeresse és naplózza a tételeket anélkül, hogy manuálisan beírná a termékneveket vagy mennyiségeket.
Receptkezelés
Tárolja a recepteket az összetevők mennyiségével, és hagyja, hogy a Grocy ellenőrizze az aktuális készletét, mielőtt pontosan azt adná a bevásárlólistához, ami hiányzik.
Otthonautomatizálási integráció
Egy teljes REST API lehetővé teszi az integrációkat a Home Assistanttel, vonalkódolvasó alkalmazásokkal és más saját üzemeltetésű eszközökkel egy teljesen automatizált háztartási munkafolyamathoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grocy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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