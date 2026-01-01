A SpacetimeDB megszünteti a hagyományos backend stacket azáltal, hogy egy relációs adatbázist és egy alkalmazásszervert egyetlen telepíthető folyamatba egyesít. Ahelyett, hogy külön API réteget tartana fenn az ügyfelei és az adatok között, az ügyfelek közvetlenül csatlakoznak a SpacetimeDB-hez. Itt szerveroldali logikát – úgynevezett modulokat – futtatnak magában az adatbázisban. Rust nyelven épült, memóriabeli állapottal és előreíró napló perzisztenciával, konzisztens, ezredmásodperc alatti válaszidőket biztosít segédprogramok nélkül.

A SpacetimeDB saját üzemeltetése egy VPS-en dedikált CPU-t és RAM-ot biztosít. Ezek a memóriabeli architektúra elsődleges teljesítményt befolyásoló tényezői. Emellett minden alkalmazásadatot és modul kódot teljes mértékben az Ön irányítása alatt tart, szolgáltatói kötöttség nélkül.