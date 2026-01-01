Telepítse a SpacetimeDB-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Relációs adatbázis és alkalmazásszerver egyben — az ügyfelek közvetlenül csatlakoznak és logikát futtatnak az adatbázison belül, ezredmásodperc alatti késleltetéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SpacetimeDB
A SpacetimeDB megszünteti a hagyományos backend stacket azáltal, hogy egy relációs adatbázist és egy alkalmazásszervert egyetlen telepíthető folyamatba egyesít. Ahelyett, hogy külön API réteget tartana fenn az ügyfelei és az adatok között, az ügyfelek közvetlenül csatlakoznak a SpacetimeDB-hez. Itt szerveroldali logikát – úgynevezett modulokat – futtatnak magában az adatbázisban. Rust nyelven épült, memóriabeli állapottal és előreíró napló perzisztenciával, konzisztens, ezredmásodperc alatti válaszidőket biztosít segédprogramok nélkül.
A SpacetimeDB saját üzemeltetése egy VPS-en dedikált CPU-t és RAM-ot biztosít. Ezek a memóriabeli architektúra elsődleges teljesítményt befolyásoló tényezői. Emellett minden alkalmazásadatot és modul kódot teljes mértékben az Ön irányítása alatt tart, szolgáltatói kötöttség nélkül.
A SpacetimeDB főbb funkciói
Nincs külön API réteg
Ügyfelek közvetlenül csatlakoznak az adatbázishoz és modulokat futtatnak benne, felváltva a webszerverek, üzenetsorok és API-k egy teljes rétegét egyetlen folyamattal.
Valós idejű előfizetések
Az ügyfelek feliratkoznak a táblaváltozásokra, és azonnal megkapják az automatikus delta szinkronizációt — nincs szükség lekérdezésre, sem különálló WebSocket szerverre.
Modul alapú logika
Írjon szerveroldali alkalmazáslogikát Rust vagy C# nyelven, és telepítse fordított modulként közvetlenül az adatbázisba a szigorú teljesítmény és biztonság érdekében.
Memóriában, perzisztenciával
A gyors olvasás érdekében az alkalmazás összes állapota memóriában van. Egy write-ahead log biztosítja, hogy az adatok túléljék az újraindításokat és összeomlásokat bonyolult biztonsági mentési beállítások nélkül.
Termelésben bizonyított
Meghajtja a BitCraft Online teljes backendjét, egy masszívan többjátékos játékot, ahol minden valós idejű állapotot egyetlen SpacetimeDB példány kezel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SpacetimeDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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