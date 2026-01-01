LinkAce egy nyílt forráskódú könyvjelzőarchívum, amelyet olyan emberek számára készült, akik hosszú távon, szervezetten szeretnék megőrizni az összes gyűjtött linkjüket. Automatikusan rögzíti a címeket és leírásokat. Figyeli a mentett URL-eket a hibás vagy áthelyezett célok szempontjából. Az oldalakat átadhatja az Internet Archívumnak. Így a fontos források elérhetőek maradnak, még akkor is, ha az eredeti oldal eltűnik.

A LinkAce saját VPS-en történő üzemeltetése megvédi olvasási előzményeit, kutatásait és megosztott listáit a harmadik féltől származó nyomkövetőktől. Emellett távol tartja azokat a saját tulajdonú könyvjelzőszolgáltatásoktól is. A mellékelt MariaDB adatbázis és Redis gyorsítótár gyors, privát tudásbázist biztosít, amely teljes mértékben az Ön tulajdonában van. Ehhez böngésző könyvjelzők, RSS-hírcsatornák és egy teljes REST API is tartozik az integrációkhoz.