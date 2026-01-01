Telepítse a LinkAce-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű könyvjelző archívum automatikus linkfigyeléssel, teljes szöveges kereséssel és egy teljes REST API-val.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LinkAce
LinkAce egy nyílt forráskódú könyvjelzőarchívum, amelyet olyan emberek számára készült, akik hosszú távon, szervezetten szeretnék megőrizni az összes gyűjtött linkjüket. Automatikusan rögzíti a címeket és leírásokat. Figyeli a mentett URL-eket a hibás vagy áthelyezett célok szempontjából. Az oldalakat átadhatja az Internet Archívumnak. Így a fontos források elérhetőek maradnak, még akkor is, ha az eredeti oldal eltűnik.
A LinkAce saját VPS-en történő üzemeltetése megvédi olvasási előzményeit, kutatásait és megosztott listáit a harmadik féltől származó nyomkövetőktől. Emellett távol tartja azokat a saját tulajdonú könyvjelzőszolgáltatásoktól is. A mellékelt MariaDB adatbázis és Redis gyorsítótár gyors, privát tudásbázist biztosít, amely teljes mértékben az Ön tulajdonában van. Ehhez böngésző könyvjelzők, RSS-hírcsatornák és egy teljes REST API is tartozik az integrációkhoz.
A LinkAce főbb funkciói
Automatizált linkfigyelés
Ütemezett ellenőrzések jelzik a törött vagy áthelyezett linkeket, így az archívuma nem romlik észrevétlenül az idő múlásával.
Internet Archive biztonsági mentés
Mentett URL-eket küldjön automatikusan a Wayback Machine-be, és őrizze meg az eltűnő oldalak olvasható másolatait.
Listák, címkék és keresés
Rendezze a könyvjelzőket beágyazott listákkal és címkékkel, majd találjon meg bármit gyorsan egy fejlett, szűrt kereséssel.
Teljes REST API
Integrálja a LinkAce-t böngészőbővítményekkel, mobilkliensekkel, Zapierrel és egyedi szkriptekkel egy teljesen dokumentált API-n keresztül.
Nyilvános és privát linkek
Jelöljön meg minden könyvjelzőt privátként, belsőként vagy nyilvánosként, és ossza meg a válogatott gyűjteményeket dedikált RSS-hírcsatornákon keresztül.
HTML importálás és exportálás
Importálja meglévő böngészőkönyvjelzőit vagy exportálja teljes archívumát bármikor szolgáltatói kötöttség nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LinkAce szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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