Telepítse az OpenEMR-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú elektronikus egészségügyi nyilvántartás és orvosi gyakorlatkezelő rendszer, amelyet klinikák és egészségügyi szolgáltatók használnak világszerte.
Válasszon VPS csomagot a OpenEMR szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenEMR
Az OpenEMR a világ legszélesebb körben elterjedt nyílt forráskódú elektronikus egészségügyi nyilvántartási (EHR) és orvosi rendelőirányítási rendszere. Kis klinikáktól a nagy egészségügyi szervezetekig épült, teljes eszközkészletet biztosít a betegregisztrációhoz, klinikai dokumentációhoz, ütemezéshez, számlázáshoz és jelentéskészítéshez – mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű platformon belül.
Az OpenEMR saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny betegadatok felett, garantálva az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést és az orvosi nyilvántartások megőrzését a saját infrastruktúráján. Nincs felhasználónkénti licencdíj, és aktív globális közösséggel rendelkezik, az OpenEMR bizonyított alternatívája a drága, saját tulajdonú EHR rendszereknek.
A OpenEMR főbb funkciói
Betegnyilvántartás kezelése
Tárolja és kérje le a teljes betegelőzményeket, beleértve a demográfiai adatokat, kórtörténetet, laboreredményeket, recepteket és klinikai feljegyzéseket egy strukturált nyilvántartásban.
Időpontfoglalás
Kezelje a szolgáltatók naptárait, a páciensek időpontjait és az ismétlődő látogatásokat egy több erőforrásos ütemezővel, amely több szakembert és helyszínt is kezel.
Számlázás és kódolás
Generáljon biztosítási kárigényeket ICD-10 és CPT kódolási támogatással, kövesse nyomon a kifizetéseket, és kezelje az átutalásokat a számlázási adminisztratív terhek csökkentése érdekében.
Klinikai döntéstámogatás
Gyógyszerkölcsönhatás-figyelmeztetések, allergiás riasztások és megelőző ellátási emlékeztetők megjelenítése a betegellátás helyén, a biztonságosabb klinikai döntések támogatása érdekében.
E-receptírás és laborok
Küldjön recepteket elektronikusan a gyógyszertáraknak, és fogadjon strukturált laboreredményeket közvetlenül a betegnyilvántartásba kézi újbóli bevitel nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenEMR szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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