Az OpenEMR a világ legszélesebb körben elterjedt nyílt forráskódú elektronikus egészségügyi nyilvántartási (EHR) és orvosi rendelőirányítási rendszere. Kis klinikáktól a nagy egészségügyi szervezetekig épült, teljes eszközkészletet biztosít a betegregisztrációhoz, klinikai dokumentációhoz, ütemezéshez, számlázáshoz és jelentéskészítéshez – mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű platformon belül.

Az OpenEMR saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az érzékeny betegadatok felett, garantálva az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést és az orvosi nyilvántartások megőrzését a saját infrastruktúráján. Nincs felhasználónkénti licencdíj, és aktív globális közösséggel rendelkezik, az OpenEMR bizonyított alternatívája a drága, saját tulajdonú EHR rendszereknek.