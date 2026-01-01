A docassemble egy ingyenes, nyílt forráskódú platform web alapú, irányított interjúk készítéséhez, amelyek információt gyűjtenek a végfelhasználóktól, és a válaszokból egyedi dokumentumokat, szerződéseket és űrlapokat állítanak össze. A szerzők az interjúk logikáját YAML-ben, a dokumentumsablonokat Markdown vagy DOCX formátumban írják, és Pythonnal bővítik a funkcionalitást – anélkül, hogy egyedi webalkalmazást kellene létrehozniuk.

Eredetileg jogsegélyszolgálatok és ügyvédi irodák számára tervezték, amelyek automatizálják az ügyfélfelvételt és a dokumentumok elkészítését, a docassemble most szakértői rendszereket működtet a megfelelőség, a kormányzati szolgáltatások és a HR munkafolyamatok területén. A VPS-en történő saját tárhelyszolgáltatás az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az érzékeny interjúválaszokat, a generált dokumentumokat és az ügyféladatokat, interjúnkénti vagy felhasználónkénti díjak nélkül.