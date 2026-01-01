Telepítse a docassemble-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú szakértői rendszer irányított interjúkhoz és automatizált dokumentum-összeállításhoz, amely Python, YAML és Markdown alapokon épül.
Válasszon VPS csomagot a docassemble szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a docassemble
A docassemble egy ingyenes, nyílt forráskódú platform web alapú, irányított interjúk készítéséhez, amelyek információt gyűjtenek a végfelhasználóktól, és a válaszokból egyedi dokumentumokat, szerződéseket és űrlapokat állítanak össze. A szerzők az interjúk logikáját YAML-ben, a dokumentumsablonokat Markdown vagy DOCX formátumban írják, és Pythonnal bővítik a funkcionalitást – anélkül, hogy egyedi webalkalmazást kellene létrehozniuk.
Eredetileg jogsegélyszolgálatok és ügyvédi irodák számára tervezték, amelyek automatizálják az ügyfélfelvételt és a dokumentumok elkészítését, a docassemble most szakértői rendszereket működtet a megfelelőség, a kormányzati szolgáltatások és a HR munkafolyamatok területén. A VPS-en történő saját tárhelyszolgáltatás az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az érzékeny interjúválaszokat, a generált dokumentumokat és az ügyféladatokat, interjúnkénti vagy felhasználónkénti díjak nélkül.
A docassemble főbb funkciói
Irányított interjúk
Építsen ágazó kérdésfolyamokat YAML-ben, amelyek felhasználói bevitelt gyűjtenek akadálymentes, mobilbarát webes űrlapokon keresztül, feltételes logikával.
Dokumentum összeállítás
Generáljon kitöltött DOCX, PDF és RTF dokumentumokat interjúválaszokból Markdown vagy Word sablonok felhasználásával, automatikus formázással.
Python bővíthetőség
Váltson teljes Pythonra, amikor a YAML nem elegendő – hívjon külső API-kat, futtasson számításokat vagy integráljon meglévő rendszerekkel.
Elektronikus aláírások
Rögzítsen aláírásokat érintőképernyőkön, és ágyazza be azokat generált dokumentumokba harmadik féltől származó e-aláírás szolgáltatások nélkül.
Többnyelvű támogatás
Készítsen egy interjút több nyelven, beépített fordítóeszközökkel, valamint területi beállításokhoz igazodó dátum-, szám- és pénznemformázással.
Beépített playground
Böngészőalapú fejlesztői környezet kódszerkesztővel, élő teszteléssel és csomagkezeléssel lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy külön IDE nélkül iteráljanak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a docassemble szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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