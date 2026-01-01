Akár 69% kedvezmény a Kibana szolgáltatásra

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Nyílt forráskódú adatvizualizációs és felfedező platform az Elasticsearchhez, irányítópultokkal, kereséssel és megfigyelhetőségi eszközökkel.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Kibanát egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Kibana szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Kibana

A Kibana az Elasticsearch hivatalos webes felhasználói felülete. Ez egy kifinomult platform adatok felfedezésére, interaktív műszerfalak építésére, keresési lekérdezések futtatására és egy Elastic Stack telepítés üzemeltetésére. Eredetileg 2013-ban hozták létre, és most az Elastic NV tartja karban. A Kibana az Elasticsearch-re épülő bármely alkalmazás szabványos vizualizációs rétege. Ez magában foglalja a naplóelemzést és megfigyelhetőséget, az e-kereskedelmi keresést és a biztonsági elemzést.

A Kibana saját VPS-en történő üzemeltetése teljes Elastic Stack vizualizációs környezetet biztosít az adat- és platformcsapatoknak. Ez elkerüli az Elastic Cloud-ra jellemző dokumentumonkénti SaaS díjakat. Ez a sablon egy egycsomópontos Elasticsearch-öt csomagol a Kibana mellé. Így a stack azonnal készen áll az adatok befogadására és a műszerfalak építésére a telepítés után.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Kibana főbb funkciói

Felfedezés és kutatás

Böngéssze az Elasticsearch indexeket a Discover felülettel — lekérdezhet, szűrhet, rendezhet és vizualizálhat nyers dokumentumokat, hogy valós időben észrevegye a mintákat és a kiugró értékeket.

Irányítópultok és vizualizációk

Készítsen interaktív irányítópultokat vonaldiagramokkal, oszlopdiagramokkal, hőtérképekkel, térképekkel, táblázatokkal és Lens húzd és ejtsd vizualizációkkal, amelyek megoszthatók a csapatok között.

Keresés és ES|QL

Teljes Elasticsearch Query DSL plusz ES|QL — egy csővezeték-alapú lekérdezőnyelv, a Splunk SPL-hez hasonló — hozzáférhetővé teszik a komplex lekérdezéseket a nem fejlesztők számára.

Megfigyelhetőségi eszközök

Beépített naplók, metrikák, APM és rendelkezésre állás figyelő alkalmazások az Elastic Agent és Beats rendszerekből származó megfigyelhetőségi adatok betöltéséhez és elemzéséhez.

Térképek és térinformatikai

Interaktív többrétegű térképek vektorrétegekkel, hőtérképekkel és geo-aggregációkkal a térbeli adatok megjelenítéséhez egyéb dimenziók mellett.

Riasztás és jelentéskészítés

Küszöbérték és anomália alapú riasztások e-mail, Slack és webhook célhelyekkel, valamint ütemezett PDF és CSV jelentésgenerálás.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kibana szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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