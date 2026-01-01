A Kibana az Elasticsearch hivatalos webes felhasználói felülete. Ez egy kifinomult platform adatok felfedezésére, interaktív műszerfalak építésére, keresési lekérdezések futtatására és egy Elastic Stack telepítés üzemeltetésére. Eredetileg 2013-ban hozták létre, és most az Elastic NV tartja karban. A Kibana az Elasticsearch-re épülő bármely alkalmazás szabványos vizualizációs rétege. Ez magában foglalja a naplóelemzést és megfigyelhetőséget, az e-kereskedelmi keresést és a biztonsági elemzést.

A Kibana saját VPS-en történő üzemeltetése teljes Elastic Stack vizualizációs környezetet biztosít az adat- és platformcsapatoknak. Ez elkerüli az Elastic Cloud-ra jellemző dokumentumonkénti SaaS díjakat. Ez a sablon egy egycsomópontos Elasticsearch-öt csomagol a Kibana mellé. Így a stack azonnal készen áll az adatok befogadására és a műszerfalak építésére a telepítés után.