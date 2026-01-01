Telepítse a Kibanát egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú adatvizualizációs és felfedező platform az Elasticsearchhez, irányítópultokkal, kereséssel és megfigyelhetőségi eszközökkel.
Válasszon VPS csomagot a Kibana szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kibana
A Kibana az Elasticsearch hivatalos webes felhasználói felülete. Ez egy kifinomult platform adatok felfedezésére, interaktív műszerfalak építésére, keresési lekérdezések futtatására és egy Elastic Stack telepítés üzemeltetésére. Eredetileg 2013-ban hozták létre, és most az Elastic NV tartja karban. A Kibana az Elasticsearch-re épülő bármely alkalmazás szabványos vizualizációs rétege. Ez magában foglalja a naplóelemzést és megfigyelhetőséget, az e-kereskedelmi keresést és a biztonsági elemzést.
A Kibana saját VPS-en történő üzemeltetése teljes Elastic Stack vizualizációs környezetet biztosít az adat- és platformcsapatoknak. Ez elkerüli az Elastic Cloud-ra jellemző dokumentumonkénti SaaS díjakat. Ez a sablon egy egycsomópontos Elasticsearch-öt csomagol a Kibana mellé. Így a stack azonnal készen áll az adatok befogadására és a műszerfalak építésére a telepítés után.
A Kibana főbb funkciói
Felfedezés és kutatás
Böngéssze az Elasticsearch indexeket a Discover felülettel — lekérdezhet, szűrhet, rendezhet és vizualizálhat nyers dokumentumokat, hogy valós időben észrevegye a mintákat és a kiugró értékeket.
Irányítópultok és vizualizációk
Készítsen interaktív irányítópultokat vonaldiagramokkal, oszlopdiagramokkal, hőtérképekkel, térképekkel, táblázatokkal és Lens húzd és ejtsd vizualizációkkal, amelyek megoszthatók a csapatok között.
Keresés és ES|QL
Teljes Elasticsearch Query DSL plusz ES|QL — egy csővezeték-alapú lekérdezőnyelv, a Splunk SPL-hez hasonló — hozzáférhetővé teszik a komplex lekérdezéseket a nem fejlesztők számára.
Megfigyelhetőségi eszközök
Beépített naplók, metrikák, APM és rendelkezésre állás figyelő alkalmazások az Elastic Agent és Beats rendszerekből származó megfigyelhetőségi adatok betöltéséhez és elemzéséhez.
Térképek és térinformatikai
Interaktív többrétegű térképek vektorrétegekkel, hőtérképekkel és geo-aggregációkkal a térbeli adatok megjelenítéséhez egyéb dimenziók mellett.
Riasztás és jelentéskészítés
Küszöbérték és anomália alapú riasztások e-mail, Slack és webhook célhelyekkel, valamint ütemezett PDF és CSV jelentésgenerálás.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kibana szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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