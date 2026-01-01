Telepítse a Foxelt egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű privát felhőtárhely AI-alapú szemantikus kereséssel fényképek, videók és dokumentumok között.
Válasszon VPS csomagot a Foxel szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Foxel
A Foxel egy nyílt forráskódú privát felhőalapú tárolóplatform. Egyetlen webes felület mögött egyesíti a fájlokat. Támogatja a helyi lemezeket, S3-at, WebDAV-ot, SFTP-t, FTP-t, Google Drive-ot, OneDrive-ot, Dropboxot és más háttérrendszereket. Kiemelkedő funkciója az AI-alapú szemantikus keresés. Ez lehetővé teszi fényképek, videók és dokumentumok megtalálását természetes nyelvi leírások alapján, nem pedig fájlnevek szerint.
A Foxel saját üzemeltetése révén személyes média könyvtára, munkahelyi archívumai és megosztott csapatfájljai olyan infrastruktúrán maradnak, amelyet teljes mértékben Ön irányít — nincs felhasználónkénti díj, nincs saját fejlesztésű rendszerhez való kötöttség, és harmadik fél sem vizsgálja az adatait beágyazások létrehozásához. A szerepalapú hozzáférés-vezérlés, az aláírt megosztási linkek és a protokoll-leképezések az S3 API és WebDAV segítségével alkalmassá teszik egyének és kis csapatok számára egyaránt.
A Foxel főbb funkciói
Szemantikus AI keresés
Fotókat és dokumentumokat kereshet úgy, hogy egyszerű nyelven leírja őket, konfigurálható beágyazási modellek és Milvus vagy Qdrant vektordatabázisok segítségével.
Egységes tárolási háttérrendszerek
Csatlakoztathat helyi lemezeket, S3-at, WebDAV-ot, SFTP-t, FTP-t, Google Drive-ot, OneDrive-ot, Dropbox-ot és még sok mást egyetlen böngészőfelület mögé, beépülő adapterekkel.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Egyéni szerepkörök definiálása útvonalalapú olvasási, írási, törlési és megosztási engedélyekkel, helyettesítő karakterek, regex és prioritási sorrendbe állított szabályok használatával.
Beépített fájlelőnézet
Streamelhet képeket, videókat, PDF-eket, Office dokumentumokat, szöveget és forráskódot közvetlenül a böngészőben, az eredeti fájl letöltése nélkül.
Protokoll leképezések
Tegye elérhetővé tárhelyét S3-kompatibilis végpontokon, WebDAV csatolásokon és aláírt közvetlen hivatkozásokon keresztül szkriptek, alkalmazások és OS fájlkezelők számára.
Plugin és AI-asszisztens
Bővítse a platformot manifesztum alapú bővítményekkel és egy integrált AI ügynökkel, amely fájlműveleteket és automatizálási feladatokat végez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Foxel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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