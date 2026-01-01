A Foxel egy nyílt forráskódú privát felhőalapú tárolóplatform. Egyetlen webes felület mögött egyesíti a fájlokat. Támogatja a helyi lemezeket, S3-at, WebDAV-ot, SFTP-t, FTP-t, Google Drive-ot, OneDrive-ot, Dropboxot és más háttérrendszereket. Kiemelkedő funkciója az AI-alapú szemantikus keresés. Ez lehetővé teszi fényképek, videók és dokumentumok megtalálását természetes nyelvi leírások alapján, nem pedig fájlnevek szerint.

A Foxel saját üzemeltetése révén személyes média könyvtára, munkahelyi archívumai és megosztott csapatfájljai olyan infrastruktúrán maradnak, amelyet teljes mértékben Ön irányít — nincs felhasználónkénti díj, nincs saját fejlesztésű rendszerhez való kötöttség, és harmadik fél sem vizsgálja az adatait beágyazások létrehozásához. A szerepalapú hozzáférés-vezérlés, az aláírt megosztási linkek és a protokoll-leképezések az S3 API és WebDAV segítségével alkalmassá teszik egyének és kis csapatok számára egyaránt.