A Jellyseerr egy médiaigénylő és -kezelő felület saját üzemeltetésű médiaszerverekhez. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kifinomult módon fedezzék fel és igényeljék a tartalmakat. Ehhez nincs szükség közvetlen hozzáférésre a Sonarr vagy Radarr rendszerekhez. A felhasználók böngészhetnek egy gazdag katalógusban. Igényeket nyújthatnak be, és értesítéseket kapnak, amikor a tartalom elérhetővé válik. Eközben az adminisztrátorok jóváhagyják az igényeket, és kezelik a teljesítést egy letisztult irányítópulton keresztül.

A Jellyseerr saját üzemeltetése a médiaszerver mellett az összes igénylési előzményt, felhasználói fiókot és integrációs hitelesítő adatot a saját VPS-én tartja. A felhasználók a nap 24 órájában, a hét minden napján böngészhetnek és igényelhetnek tartalmakat bármilyen eszközről. A meglévő Jellyfin, Emby vagy Plex fiókjaikból történő egyszeri bejelentkezés zökkenőmentessé teszi az élményt a bejelentkezés pillanatától kezdve.