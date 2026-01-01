Telepítse a Jellyseerrt egy kattintással.
Médiakérés-kezelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felfedezzék és kérjék a filmeket és tévéműsorokat Jellyfin, Emby és Plex számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Jellyseerr
A Jellyseerr egy médiaigénylő és -kezelő felület saját üzemeltetésű médiaszerverekhez. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kifinomult módon fedezzék fel és igényeljék a tartalmakat. Ehhez nincs szükség közvetlen hozzáférésre a Sonarr vagy Radarr rendszerekhez. A felhasználók böngészhetnek egy gazdag katalógusban. Igényeket nyújthatnak be, és értesítéseket kapnak, amikor a tartalom elérhetővé válik. Eközben az adminisztrátorok jóváhagyják az igényeket, és kezelik a teljesítést egy letisztult irányítópulton keresztül.
A Jellyseerr saját üzemeltetése a médiaszerver mellett az összes igénylési előzményt, felhasználói fiókot és integrációs hitelesítő adatot a saját VPS-én tartja. A felhasználók a nap 24 órájában, a hét minden napján böngészhetnek és igényelhetnek tartalmakat bármilyen eszközről. A meglévő Jellyfin, Emby vagy Plex fiókjaikból történő egyszeri bejelentkezés zökkenőmentessé teszi az élményt a bejelentkezés pillanatától kezdve.
A Jellyseerr főbb funkciói
Jellyfin SSO
A felhasználók a meglévő Jellyfin, Emby vagy Plex hitelesítő adataikkal jelentkeznek be – nincs szükség külön fiók létrehozására a meglévő médiakiszolgáló felhasználóik számára.
Sonarr és Radarr integráció
A jóváhagyott kéréseket közvetlenül a Sonarrnak vagy a Radarrnak küldik el automatikus letöltés és könyvtárhoz adás céljából, adminisztrátori kézi lépések nélkül.
Kérelem jóváhagyási munkafolyamat
Az adminisztrátorok egy központi irányítópultról áttekintik a függőben lévő kéréseket, és egyetlen kattintással jóváhagyják vagy elutasítják azokat, mielőtt a teljesítés megkezdődik.
Részletes engedélyek
A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés felhasználónkénti kérelemkvótákkal és korlátokkal megakadályozza, hogy egyetlen felhasználó is túlterhelje a letöltési sorokat.
Többcsatornás értesítések
Értesítse a felhasználókat Discordon, Telegramon, Slacken, e-mailben, Pushoveren és webhookokon keresztül, amikor a kért tartalom megtekinthető.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jellyseerr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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