Telepítse a CoreControlt egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű infrastruktúra irányítópult szerverek kezelésére, alkalmazások rendelkezésre állásának figyelésére és a hálózati topológia megjelenítésére.
Válasszon VPS csomagot a CoreControl szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CoreControl
A CoreControl egy saját üzemeltetésű infrastruktúra-irányítópult, amely egységes képet nyújt a csapatoknak és magánszemélyeknek a szerverparkjukról. Nyomon követi a szerver hardver részleteit, figyeli az alkalmazások rendelkezésre állását a korábbi elérhetőségi adatokkal, és hálózati folyamatábrákat generál. Emellett valós idejű CPU, RAM és lemez metrikákat jelenít meg, amelyeket egy könnyű kiegészítő ügynök gyűjt.
A hosztolt felügyeleti szolgáltatásokkal ellentétben a CoreControl teljes egészében a saját VPS-én fut, és minden adatot egy helyi PostgreSQL adatbázisban tárol. A csapatok csoportokba rendezhetik a szervereket és alkalmazásokat, valamint tulajdonos, adminisztrátor vagy felhasználói szerepköröket rendelhetnek hozzá. Így nyomon követhetik az infrastruktúra állapotát anélkül, hogy adatokat küldenének harmadik fél szolgáltatásainak.
A CoreControl főbb funkciói
Szerver hardver leltár
Adja hozzá és rendszerezze az összes szerverét hardver specifikációkkal, állapotjelzőkkel és gyorshivatkozásokkal a kezelőpanelekhez egyetlen irányítópultról.
Alkalmazás elérhetőség figyelés
Valós időben kövesse nyomon a saját üzemeltetésű szolgáltatások elérhetőségét, korábbi rendelkezésre állási adatokkal és értesítési riasztásokkal.
Könnyűsúlyú metrikaügynök
Egy Go-alapú kísérőügynök gyűjti a CPU, RAM és lemezhasználatot minden szerverről, és továbbítja a metrikákat a központi irányítópultra nehézkes függőségek nélkül.
Hálózat vizualizáció
Készítsen vizuális hálózati folyamatábrákat, hogy dokumentálja és megértse, hogyan kapcsolódnak össze szerverei és szolgáltatásai az infrastruktúrájában.
Csapatszerepkörök és hozzáférés
Hívjon meg csapattagokat és rendeljen hozzá tulajdonos, adminisztrátor vagy felhasználó szerepköröket az infrastruktúra kezelésének és a felügyeleti jelentések megtekintésének szabályozásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CoreControl szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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