A CoreControl egy saját üzemeltetésű infrastruktúra-irányítópult, amely egységes képet nyújt a csapatoknak és magánszemélyeknek a szerverparkjukról. Nyomon követi a szerver hardver részleteit, figyeli az alkalmazások rendelkezésre állását a korábbi elérhetőségi adatokkal, és hálózati folyamatábrákat generál. Emellett valós idejű CPU, RAM és lemez metrikákat jelenít meg, amelyeket egy könnyű kiegészítő ügynök gyűjt.

A hosztolt felügyeleti szolgáltatásokkal ellentétben a CoreControl teljes egészében a saját VPS-én fut, és minden adatot egy helyi PostgreSQL adatbázisban tárol. A csapatok csoportokba rendezhetik a szervereket és alkalmazásokat, valamint tulajdonos, adminisztrátor vagy felhasználói szerepköröket rendelhetnek hozzá. Így nyomon követhetik az infrastruktúra állapotát anélkül, hogy adatokat küldenének harmadik fél szolgáltatásainak.