A Leantime egy nyílt forráskódú projektmenedzsment rendszer, amelyet kifejezetten olyan csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek hatékony koordinációra vágynak komplex PM módszertanok nélkül. Egyetlen összefüggő platformon egyesíti a Kanban táblákat, Gantt-diagramokat, munkaidő-nyilvántartásokat, wikiket és olyan egyedi stratégiai eszközöket, mint a Lean Canvas és a SWOT-elemzés. Ez a platform 20+ nyelven érhető el, LDAP és OIDC támogatással vállalati környezetek számára.

A Leantime saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan felhasználót, korlátlan projektet és ülésenkénti licencköltség nélküli működést biztosít. Projektadatai, stratégiai tervei és csapattörténete az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak, a MariaDB biztosítja a megbízható adatmegőrzést.