Telepítse a Leantime-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, nem projektmenedzserek számára tervezve, stratégiai, tervezési és végrehajtási eszközöket ötvözve.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Leantime
A Leantime egy nyílt forráskódú projektmenedzsment rendszer, amelyet kifejezetten olyan csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek hatékony koordinációra vágynak komplex PM módszertanok nélkül. Egyetlen összefüggő platformon egyesíti a Kanban táblákat, Gantt-diagramokat, munkaidő-nyilvántartásokat, wikiket és olyan egyedi stratégiai eszközöket, mint a Lean Canvas és a SWOT-elemzés. Ez a platform 20+ nyelven érhető el, LDAP és OIDC támogatással vállalati környezetek számára.
A Leantime saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan felhasználót, korlátlan projektet és ülésenkénti licencköltség nélküli működést biztosít. Projektadatai, stratégiai tervei és csapattörténete az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak, a MariaDB biztosítja a megbízható adatmegőrzést.
A Leantime főbb funkciói
Több feladatnézet
Válthat a Kanban táblák, Gantt diagramok, naptár, lista és táblázat nézetek között, hogy igazodjon csapata preferált munkamódszeréhez.
Stratégiai tervezési eszközök
Készítsen Lean Canvas, Business Model Canvas és SWOT-elemzést közvetlenül a platformon, hogy a napi feladatokat az üzleti célokkal összehangolja.
Beépített időkövetés
Rögzítse az órákat a feladatokhoz és projektekhez a pontos számlázás, bérszámfejtés és projektköltség-elemzés érdekében, külön eszköz nélkül.
Korlátlan felhasználók
Adjon hozzá annyi csapattagot, amennyire szükséges, projektalapú, szerepkör-alapú engedélyekkel, és ülésenkénti licencdíjak nélkül.
Vállalati hitelesítés
Csatlakozzon LDAP vagy OIDC szolgáltatókhoz, és engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést a szervezeti szintű biztonsági szabványokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Leantime szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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