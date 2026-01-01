Telepítse a Cleanuparr-t egyetlen kattintással.
A Servarr stack fejlett sortisztítója, amely automatikusan eltávolítja az elakadt, sikertelen és rosszindulatú letöltéseket.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cleanuparr
A Cleanuparr egy saját üzemeltetésű letöltéskezelő. Kifejezetten a Servarr ökoszisztémához készült. Csatlakozik a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és Whisparr alkalmazásokhoz, valamint a qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent és rTorrent kliensekhez. Folyamatosan ellenőrzi a letöltési sort. Eltávolítja az elakadt, metaadatokban ragadt, túl lassan töltődő vagy importálási hibás letöltéseket. Felismeri a gyanús
.lnk és
.zipx fájlokat, melyek ismert rosszindulatú szoftverek mintázataival egyeznek.
A sor tisztán tartásán túl a Cleanuparr proaktívan keresi a hiányzó médiát és a nem teljesített minőségi frissítéseket. Eltávolítja a befejezett seedeket. Törli az árva fájlokat, amelyeket az arrs már nem követ. Értesítéseket küld minden eltávolításról. Saját VPS-en futtatva a médiaautomatizálás éjjel-nappal rendezett marad. Nincs szükség manuális sorfelügyeletre.
A Cleanuparr főbb funkciói
Törlésen alapuló tisztítás
Jelölje meg a rossz letöltéseket konfigurálható figyelmeztetésekkel, és automatikusan távolítsa el és blokkolja őket, amint elérik a küszöbértéket.
Malware blokkoló
Észlelje és távolítsa el az ismert rosszindulatú torrenteket a közösség által karbantartott minták és a gyanús fájltípusok beépített tiltólistájának segítségével.
Servarr-szintű integráció
Kompatibilis a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és Whisparr programokkal, valamint a qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent és rTorrent programokkal egy helyen.
Hiányzó és frissítési keresés
Automatikusan elindítja a hiányzó tételek és a határérték alatti minőségi frissítések keresését, beleértve az egyéni formátum pontszámkövetést.
Árva és seed tisztítás
Eltávolítja azokat a letöltéseket, amelyeknek nincsenek hardlinkjei vagy arr hivatkozásai, megszünteti a hosszan futó seedeket, és támogatja a cross-seed-tudatos munkafolyamatokat.
Valós idejű értesítések
Riasztásokat küld minden találatról, eltávolításról vagy blokkolásról az Ön által preferált értesítési csatornán keresztül, így semmi sem marad észrevétlen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cleanuparr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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