A Cleanuparr egy saját üzemeltetésű letöltéskezelő. Kifejezetten a Servarr ökoszisztémához készült. Csatlakozik a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és Whisparr alkalmazásokhoz, valamint a qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent és rTorrent kliensekhez. Folyamatosan ellenőrzi a letöltési sort. Eltávolítja az elakadt, metaadatokban ragadt, túl lassan töltődő vagy importálási hibás letöltéseket. Felismeri a gyanús .lnk és .zipx fájlokat, melyek ismert rosszindulatú szoftverek mintázataival egyeznek.

A sor tisztán tartásán túl a Cleanuparr proaktívan keresi a hiányzó médiát és a nem teljesített minőségi frissítéseket. Eltávolítja a befejezett seedeket. Törli az árva fájlokat, amelyeket az arrs már nem követ. Értesítéseket küld minden eltávolításról. Saját VPS-en futtatva a médiaautomatizálás éjjel-nappal rendezett marad. Nincs szükség manuális sorfelügyeletre.