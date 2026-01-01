Telepítse a Stirling PDF-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű PDF eszközkészlet több mint 50 művelettel — dokumentumok egyesítése, felosztása, konvertálása, OCR-ezése, tömörítése, szerkesztése és aláírása harmadik fél szolgáltatásaira feltöltés nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Stirling PDF
Stirling PDF egy saját szerveren üzemeltetett PDF-kezelő platform, amely több mint 50 dokumentumműveletet végez teljesen a saját szerverén. Összevonhat, feloszthat, forgathat, tömöríthet, konvertálhat Office és PDF formátumok között. Alkalmazhat OCR-t, anonimizálhat érzékeny tartalmat, hozzáadhat vízjeleket, digitális aláírásokat, és exportálhat PDF/A formátumba. Mindezt egy tiszta webes felületen keresztül, amely bármely böngészőből elérhető. Nincs fájlméret-korlátozás. Nincsenek használati kvóták. Egyetlen dokumentum sem hagyja el az infrastruktúráját.
Jogi csapatok, pénzügyi osztályok és bizalmas dokumentumokat kezelő szervezetek számára. A Stirling PDF saját szerveren történő üzemeltetése a legegyszerűbb módja a vállalati szintű PDF-kezelésnek. Ez biztosítja, hogy az érzékeny fájlok soha ne kerüljenek harmadik fél felhőszolgáltatásába.
A Stirling PDF főbb funkciói
50+ PDF művelet
Egyesítés, felosztás, forgatás, tömörítés, oldalak átrendezése, képek kinyerése és több tucat további művelet – mindez egyetlen eszközben, anélkül, hogy szolgáltatások között váltana.
OCR és konverzió
Konvertálja a beolvasott dokumentumokat kereshető PDF-ekké a Tesseract OCR segítségével, és alakítsa át PDF, Word, Excel vagy PowerPoint formátumok között.
Adatkitakarás és adatvédelem
Véglegesen távolítsa el az érzékeny szöveget, képeket és metaadatokat a dokumentumokból megosztás előtt – anélkül, hogy az eredeti tartalom helyreállítható lenne.
Digitális aláírások
Alkalmazzon jogilag kötelező érvényű digitális aláírásokat PDF-ekre anélkül, hogy harmadik féltől származó aláírási szolgáltatásokra vagy dokumentumonkénti előfizetési díjakra támaszkodna.
Kötegelt feldolgozás
Több fájl egyidejű feldolgozása kötegelt műveletekkel és a dokumentum munkafolyamatok automatizálása a beépített REST API-n keresztül.
PDF/A archiválás
Dokumentumok konvertálása PDF/A formátumba hosszú távú archiválási megfelelőség érdekében, amely jogi, pénzügyi és kormányzati környezetben szükséges.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Stirling PDF szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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