Stirling PDF egy saját szerveren üzemeltetett PDF-kezelő platform, amely több mint 50 dokumentumműveletet végez teljesen a saját szerverén. Összevonhat, feloszthat, forgathat, tömöríthet, konvertálhat Office és PDF formátumok között. Alkalmazhat OCR-t, anonimizálhat érzékeny tartalmat, hozzáadhat vízjeleket, digitális aláírásokat, és exportálhat PDF/A formátumba. Mindezt egy tiszta webes felületen keresztül, amely bármely böngészőből elérhető. Nincs fájlméret-korlátozás. Nincsenek használati kvóták. Egyetlen dokumentum sem hagyja el az infrastruktúráját.

Jogi csapatok, pénzügyi osztályok és bizalmas dokumentumokat kezelő szervezetek számára. A Stirling PDF saját szerveren történő üzemeltetése a legegyszerűbb módja a vállalati szintű PDF-kezelésnek. Ez biztosítja, hogy az érzékeny fájlok soha ne kerüljenek harmadik fél felhőszolgáltatásába.