Akár 69% kedvezmény a Stirling PDF szolgáltatásra

Telepítse a Stirling PDF-et egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű PDF eszközkészlet több mint 50 művelettel — dokumentumok egyesítése, felosztása, konvertálása, OCR-ezése, tömörítése, szerkesztése és aláírása harmadik fél szolgáltatásaira feltöltés nélkül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Stirling PDF-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Stirling PDF szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Stirling PDF

Stirling PDF egy saját szerveren üzemeltetett PDF-kezelő platform, amely több mint 50 dokumentumműveletet végez teljesen a saját szerverén. Összevonhat, feloszthat, forgathat, tömöríthet, konvertálhat Office és PDF formátumok között. Alkalmazhat OCR-t, anonimizálhat érzékeny tartalmat, hozzáadhat vízjeleket, digitális aláírásokat, és exportálhat PDF/A formátumba. Mindezt egy tiszta webes felületen keresztül, amely bármely böngészőből elérhető. Nincs fájlméret-korlátozás. Nincsenek használati kvóták. Egyetlen dokumentum sem hagyja el az infrastruktúráját.

Jogi csapatok, pénzügyi osztályok és bizalmas dokumentumokat kezelő szervezetek számára. A Stirling PDF saját szerveren történő üzemeltetése a legegyszerűbb módja a vállalati szintű PDF-kezelésnek. Ez biztosítja, hogy az érzékeny fájlok soha ne kerüljenek harmadik fél felhőszolgáltatásába.

Vágjon bele!
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A Stirling PDF főbb funkciói

50+ PDF művelet

Egyesítés, felosztás, forgatás, tömörítés, oldalak átrendezése, képek kinyerése és több tucat további művelet – mindez egyetlen eszközben, anélkül, hogy szolgáltatások között váltana.

OCR és konverzió

Konvertálja a beolvasott dokumentumokat kereshető PDF-ekké a Tesseract OCR segítségével, és alakítsa át PDF, Word, Excel vagy PowerPoint formátumok között.

Adatkitakarás és adatvédelem

Véglegesen távolítsa el az érzékeny szöveget, képeket és metaadatokat a dokumentumokból megosztás előtt – anélkül, hogy az eredeti tartalom helyreállítható lenne.

Digitális aláírások

Alkalmazzon jogilag kötelező érvényű digitális aláírásokat PDF-ekre anélkül, hogy harmadik féltől származó aláírási szolgáltatásokra vagy dokumentumonkénti előfizetési díjakra támaszkodna.

Kötegelt feldolgozás

Több fájl egyidejű feldolgozása kötegelt műveletekkel és a dokumentum munkafolyamatok automatizálása a beépített REST API-n keresztül.

PDF/A archiválás

Dokumentumok konvertálása PDF/A formátumba hosszú távú archiválási megfelelőség érdekében, amely jogi, pénzügyi és kormányzati környezetben szükséges.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Stirling PDF szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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