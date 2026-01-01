Telepítse a PrivateGPT-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű RAG motor, amellyel cseveghet privát dokumentumaival helyi LLM-ek használatával — az adatok nem hagyják el a szerverét.
Válasszon VPS csomagot a PrivateGPT szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PrivateGPT
A PrivateGPT egy nyílt forráskódú RAG (Retrieval-Augmented Generation) platform a saját dokumentumok lekérdezésére helyi nagy nyelvi modellek (LLM-ek) használatával. Töltsön fel fájlokat, és tegyen fel kérdéseket velük kapcsolatban. A rendszer lekéri a legrelevánsabb részeket, és egy helyi LLM-et használva pontos, hivatkozott válaszokat generál. Mindez külső API-knak vagy felhőszolgáltatásoknak történő adatküldés nélkül történik.
Ez a telepítés Ollamát használja az inferencia teljes egészében CPU-n történő futtatására, ezáltal bármilyen VPS-en praktikusan használható GPU nélkül. Az első indításkor az Ollama automatikusan letölti a Llama 3.1 8B-t és egy szövegbeágyazási modellt. Nincs szükség HuggingFace fiókra vagy API kulcsra. A későbbi indítások gyorsak. Az önálló üzemeltetés a dokumentumokat, lekérdezéseket és beszélgetési előzményeket olyan infrastruktúrán tartja, amelyet Ön teljes mértékben irányít.
A PrivateGPT főbb funkciói
100%-ban eleve privát
Minden következtetés helyben fut az Ollama-n keresztül — a dokumentumok, lekérdezések és válaszok soha nem érintkeznek külső API-kkal vagy felhőszolgáltatásokkal.
Dokumentum bevitel
Töltsön fel PDF-eket, szöveges fájlokat, táblázatokat és egyebeket; a rendszer darabolja és beágyazza azokat egy helyi vektortárba a szemantikus visszakereséshez.
RAG-alapú válaszok
Minden válasz először a legrelevánsabb dokumentumrészleteket kéri le, a válaszokat a tényleges tartalmadra alapozva, nem pedig képzelt tudásra támaszkodva.
Több lekérdezési mód
Váltás a RAG chat, a teljes dokumentumkeresés, az egyszerű LLM chat és az összefoglalás között ugyanarról az interfészről anélkül, hogy bármit újra konfigurálna.
GPU-mentes következtetés
Teljesen CPU-n fut Ollama-n keresztül — nincs szükség GPU-ra vagy CUDA-ra, így bármilyen standard VPS csomagon telepíthető.
Beépített web UI
Gradio-alapú interfész dokumentumok feltöltéséhez, kérdések feltevéséhez és betöltött fájlok kezeléséhez — nincs különálló frontend telepítésre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PrivateGPT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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