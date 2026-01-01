A PrivateGPT egy nyílt forráskódú RAG (Retrieval-Augmented Generation) platform a saját dokumentumok lekérdezésére helyi nagy nyelvi modellek (LLM-ek) használatával. Töltsön fel fájlokat, és tegyen fel kérdéseket velük kapcsolatban. A rendszer lekéri a legrelevánsabb részeket, és egy helyi LLM-et használva pontos, hivatkozott válaszokat generál. Mindez külső API-knak vagy felhőszolgáltatásoknak történő adatküldés nélkül történik.

Ez a telepítés Ollamát használja az inferencia teljes egészében CPU-n történő futtatására, ezáltal bármilyen VPS-en praktikusan használható GPU nélkül. Az első indításkor az Ollama automatikusan letölti a Llama 3.1 8B-t és egy szövegbeágyazási modellt. Nincs szükség HuggingFace fiókra vagy API kulcsra. A későbbi indítások gyorsak. Az önálló üzemeltetés a dokumentumokat, lekérdezéseket és beszélgetési előzményeket olyan infrastruktúrán tartja, amelyet Ön teljes mértékben irányít.