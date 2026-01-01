Akár 69% kedvezmény a QloApps szolgáltatásra

Telepítse a QloApps-ot egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú szállodamenedzsment és foglalási rendszer ingatlankezelő rendszerrel, foglalási motorral és szállodai weboldallal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a QloApps-ot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a QloApps szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a QloApps

A QloApps egy ingyenes, nyílt forráskódú szállodai kereskedelmi platform, amely egyetlen telepítésben egyesít egy szállodamenedzsment rendszert, egy közvetlen foglalási motort és egy ügyféloldali szállodai weboldalt. A szállodatulajdonosok egyetlen irányítópultról kezelhetik a szobakészletet, az árakat, az adókat és a foglalásokat. Emellett közvetlenül a saját webhelyükön fogadhatnak foglalásokat anélkül, hogy jutalékot fizetnének harmadik fél portáljainak.

A QloApps saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a vendégadatokat, a fizetési nyilvántartásokat és a foglalási előzményeket. Megszünteti a tárhelyszolgáltatással működő foglalási szolgáltatásoknál gyakori foglalásonkénti díjakat. Emellett lehetővé teszi a foglalási folyamat, a téma és a back-office testreszabását, hogy az megfeleljen az ingatlan tényleges működésének.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A QloApps főbb funkciói

Közvetlen foglalási motor

Foglalásokat fogadhat közvetlenül szállodája weboldalán, valós idejű elérhetőséggel, ártervekkel és azonnali visszaigazolásokkal – jutalék nélkül a külső portálok felé.

Ingatlankezelés

Kezelje a szobákat, szobatípusokat, árterveket, szezonális árazást, adókat és a készletet egyetlen háttérirodából, amely valós szállodai munkafolyamatok köré épült.

Több szállodás támogatás

Több szálláshelyet üzemeltethet egyetlen telepítésből, szállodánkénti szobákkal, árakkal, személyzeti engedélyekkel és konszolidált jelentésekkel a csoporton belül.

Beépített hotel weboldal

Indítson egy ügyfélközpontú szállodai weboldalt szobafoglalási listákkal, galériával, véleményekkel és kapcsolatfelvételi oldalakkal, előre elkészítve — külön CMS karbantartása nélkül.

Modulok és kiegészítők

Bővítse a foglalási folyamatokat fizetési átjárókkal, csatornakezelőkkel és marketingmodulokkal a QloApps piactérről, a magkód módosítása nélkül.

Többnyelvű és pénznem

Kiszolgálja a nemzetközi vendégeket natív többnyelvű és többpénznemű támogatással, amely piaconként konfigurálható az adminisztrációs irányítópultról.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a QloApps szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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