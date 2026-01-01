A QloApps egy ingyenes, nyílt forráskódú szállodai kereskedelmi platform, amely egyetlen telepítésben egyesít egy szállodamenedzsment rendszert, egy közvetlen foglalási motort és egy ügyféloldali szállodai weboldalt. A szállodatulajdonosok egyetlen irányítópultról kezelhetik a szobakészletet, az árakat, az adókat és a foglalásokat. Emellett közvetlenül a saját webhelyükön fogadhatnak foglalásokat anélkül, hogy jutalékot fizetnének harmadik fél portáljainak.

A QloApps saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a vendégadatokat, a fizetési nyilvántartásokat és a foglalási előzményeket. Megszünteti a tárhelyszolgáltatással működő foglalási szolgáltatásoknál gyakori foglalásonkénti díjakat. Emellett lehetővé teszi a foglalási folyamat, a téma és a back-office testreszabását, hogy az megfeleljen az ingatlan tényleges működésének.