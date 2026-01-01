Telepítse a QloApps-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú szállodamenedzsment és foglalási rendszer ingatlankezelő rendszerrel, foglalási motorral és szállodai weboldallal.
Válasszon VPS csomagot a QloApps szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a QloApps
A QloApps egy ingyenes, nyílt forráskódú szállodai kereskedelmi platform, amely egyetlen telepítésben egyesít egy szállodamenedzsment rendszert, egy közvetlen foglalási motort és egy ügyféloldali szállodai weboldalt. A szállodatulajdonosok egyetlen irányítópultról kezelhetik a szobakészletet, az árakat, az adókat és a foglalásokat. Emellett közvetlenül a saját webhelyükön fogadhatnak foglalásokat anélkül, hogy jutalékot fizetnének harmadik fél portáljainak.
A QloApps saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a vendégadatokat, a fizetési nyilvántartásokat és a foglalási előzményeket. Megszünteti a tárhelyszolgáltatással működő foglalási szolgáltatásoknál gyakori foglalásonkénti díjakat. Emellett lehetővé teszi a foglalási folyamat, a téma és a back-office testreszabását, hogy az megfeleljen az ingatlan tényleges működésének.
A QloApps főbb funkciói
Közvetlen foglalási motor
Foglalásokat fogadhat közvetlenül szállodája weboldalán, valós idejű elérhetőséggel, ártervekkel és azonnali visszaigazolásokkal – jutalék nélkül a külső portálok felé.
Ingatlankezelés
Kezelje a szobákat, szobatípusokat, árterveket, szezonális árazást, adókat és a készletet egyetlen háttérirodából, amely valós szállodai munkafolyamatok köré épült.
Több szállodás támogatás
Több szálláshelyet üzemeltethet egyetlen telepítésből, szállodánkénti szobákkal, árakkal, személyzeti engedélyekkel és konszolidált jelentésekkel a csoporton belül.
Beépített hotel weboldal
Indítson egy ügyfélközpontú szállodai weboldalt szobafoglalási listákkal, galériával, véleményekkel és kapcsolatfelvételi oldalakkal, előre elkészítve — külön CMS karbantartása nélkül.
Modulok és kiegészítők
Bővítse a foglalási folyamatokat fizetési átjárókkal, csatornakezelőkkel és marketingmodulokkal a QloApps piactérről, a magkód módosítása nélkül.
Többnyelvű és pénznem
Kiszolgálja a nemzetközi vendégeket natív többnyelvű és többpénznemű támogatással, amely piaconként konfigurálható az adminisztrációs irányítópultról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a QloApps szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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