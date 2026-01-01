A Grist egy nyílt forráskódú relációs táblázatkezelő, amely a táblázatkezelők megszokott kezelőfelületét az adatbázisok erejével ötvözi. Csapatok használják adatok rendszerezésére, egyedi nézetek és irányítópultok létrehozására, valamint interaktív alkalmazások tervezésére kódírás nélkül. Ezáltal sokoldalú, saját szerveren üzemeltethető alternatívája az Airtable-nek.

Python formulákkal, részletes hozzáférés-vezérléssel, REST API-val és egyedi widgetekkel a Grist lehetővé teszi a technikai és nem technikai felhasználók számára kifinomult adatalkalmazások építését. Ez a sablon tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz, a Redis-t a teljesítmény-gyorsítótárazáshoz és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos csapat hozzáféréshez.