Telepítse a Gristet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú táblázatkezelő-adatbázis hibrid saját üzemeltetésű Airtable alternatívaként.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grist
A Grist egy nyílt forráskódú relációs táblázatkezelő, amely a táblázatkezelők megszokott kezelőfelületét az adatbázisok erejével ötvözi. Csapatok használják adatok rendszerezésére, egyedi nézetek és irányítópultok létrehozására, valamint interaktív alkalmazások tervezésére kódírás nélkül. Ezáltal sokoldalú, saját szerveren üzemeltethető alternatívája az Airtable-nek.
Python formulákkal, részletes hozzáférés-vezérléssel, REST API-val és egyedi widgetekkel a Grist lehetővé teszi a technikai és nem technikai felhasználók számára kifinomult adatalkalmazások építését. Ez a sablon tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz, a Redis-t a teljesítmény-gyorsítótárazáshoz és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos csapat hozzáféréshez.
A Grist főbb funkciói
Relációs adatmodell
Táblák összekapcsolása hivatkozásokkal és keresésekkel, adatbázisszerűen, miközben megmarad a táblázatkezelő programok megszokott szerkesztési élménye.
Python formulák
Használja a teljes Python-t számításokhoz és adatátalakításokhoz a korlátozott táblázatkezelő képletnyelvek helyett.
Egyéni nézetek & elrendezések
Hozzon létre kártyanézeteket, diagramokat, naptárakat és egyéni widget-elrendezéseket, hogy bármilyen módon megjeleníthesse és kezelhesse adatait.
Részletes hozzáférés-vezérlés
Engedélyek beállítása dokumentum, táblázat, oszlop és sor szintjén a csapatmunka és az adatok láthatóságának pontos szabályozásáért.
REST API integráció
A teljes API hozzáférés lehetővé teszi az adatkezelési műveletek olvasását, írását és automatizálását a külső eszközökkel való zökkenőmentes integráció érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grist szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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