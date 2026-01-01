Telepítse a TaxHacker-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett AI számviteli eszköz, amely automatikusan kinyeri az adatokat a nyugtákból és számlákból szabadúszók és kisvállalkozások számára.
Válasszon VPS csomagot a TaxHacker szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TaxHacker
A TaxHacker egy nyílt forráskódú, AI-alapú könyvelő alkalmazás, amelyet szabadúszók, indie hackerek és kisvállalkozások számára terveztek. Kiküszöböli a manuális adatbevitelt. Nagy nyelvi modellek segítségével automatikusan kinyeri az összegeket, dátumokat, kereskedőket, adóadatokat és tételsorokat a feltöltött nyugtákból és számlákból.
A SaaS könyvelőeszközökkel ellentétben a TaxHacker teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut – pénzügyi dokumentumai soha nem hagyják el a szerverét. Támogat több mint 170 világvalutát automatikus történelmi árfolyam-átváltással. Együttműködik az OpenAI-jal, a Google Gemini-vel, a Mistral-lal vagy helyi modellekkel az Ollama-n keresztül. Lehetővé teszi egyéni kategóriák és AI-utasítások létrehozását, az Ön specifikus üzleti munkafolyamataihoz igazítva.
A TaxHacker főbb funkciói
AI dokumentumkivonatolás
Automatikusan elemzi a nyugtákat és számlákat az összegek, dátumok, kereskedők és adóadatok kinyerésére, kézi bevitel nélkül.
Többpénznemű Támogatás
Nyomon követi a tranzakciókat több mint 170 pénznemben és 14 kriptovalutában, automatikus történelmi árfolyam-átváltással.
Rugalmas LLM szolgáltatók
Kompatibilis az OpenAI, Google Gemini, Mistral vagy helyi modellekkel, mint az Ollama — válassza ki azt a szolgáltatót, amely megfelel az adatvédelmi és költségigényeinek.
Egyéni kategóriák
Hozzon létre személyre szabott kategóriákat, projekteket és mezőket egyedi AI promptokkal, amelyek az Ön specifikus üzleti munkafolyamataihoz vannak igazítva.
Teljes adatkontroll
Minden pénzügyi dokumentum a saját szerverén marad — egyetlen harmadik fél szolgáltatása sem látja az érzékeny üzleti adatait.
Csoportos műveletek
A fejlett szűrés, a teljes szöveges keresés, a tömeges műveletek és az adatexportálás egyszerűvé teszi az adóbevallás előkészítését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TaxHacker szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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