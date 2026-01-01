A TaxHacker egy nyílt forráskódú, AI-alapú könyvelő alkalmazás, amelyet szabadúszók, indie hackerek és kisvállalkozások számára terveztek. Kiküszöböli a manuális adatbevitelt. Nagy nyelvi modellek segítségével automatikusan kinyeri az összegeket, dátumokat, kereskedőket, adóadatokat és tételsorokat a feltöltött nyugtákból és számlákból.

A SaaS könyvelőeszközökkel ellentétben a TaxHacker teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut – pénzügyi dokumentumai soha nem hagyják el a szerverét. Támogat több mint 170 világvalutát automatikus történelmi árfolyam-átváltással. Együttműködik az OpenAI-jal, a Google Gemini-vel, a Mistral-lal vagy helyi modellekkel az Ollama-n keresztül. Lehetővé teszi egyéni kategóriák és AI-utasítások létrehozását, az Ön specifikus üzleti munkafolyamataihoz igazítva.