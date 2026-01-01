Akár 69% kedvezmény a TaxHacker szolgáltatásra

Telepítse a TaxHacker-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett AI számviteli eszköz, amely automatikusan kinyeri az adatokat a nyugtákból és számlákból szabadúszók és kisvállalkozások számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a TaxHacker-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a TaxHacker szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a TaxHacker

A TaxHacker egy nyílt forráskódú, AI-alapú könyvelő alkalmazás, amelyet szabadúszók, indie hackerek és kisvállalkozások számára terveztek. Kiküszöböli a manuális adatbevitelt. Nagy nyelvi modellek segítségével automatikusan kinyeri az összegeket, dátumokat, kereskedőket, adóadatokat és tételsorokat a feltöltött nyugtákból és számlákból.

A SaaS könyvelőeszközökkel ellentétben a TaxHacker teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut – pénzügyi dokumentumai soha nem hagyják el a szerverét. Támogat több mint 170 világvalutát automatikus történelmi árfolyam-átváltással. Együttműködik az OpenAI-jal, a Google Gemini-vel, a Mistral-lal vagy helyi modellekkel az Ollama-n keresztül. Lehetővé teszi egyéni kategóriák és AI-utasítások létrehozását, az Ön specifikus üzleti munkafolyamataihoz igazítva.

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Erre jó a {name}

A TaxHacker főbb funkciói

AI dokumentumkivonatolás

Automatikusan elemzi a nyugtákat és számlákat az összegek, dátumok, kereskedők és adóadatok kinyerésére, kézi bevitel nélkül.

Többpénznemű Támogatás

Nyomon követi a tranzakciókat több mint 170 pénznemben és 14 kriptovalutában, automatikus történelmi árfolyam-átváltással.

Rugalmas LLM szolgáltatók

Kompatibilis az OpenAI, Google Gemini, Mistral vagy helyi modellekkel, mint az Ollama — válassza ki azt a szolgáltatót, amely megfelel az adatvédelmi és költségigényeinek.

Egyéni kategóriák

Hozzon létre személyre szabott kategóriákat, projekteket és mezőket egyedi AI promptokkal, amelyek az Ön specifikus üzleti munkafolyamataihoz vannak igazítva.

Teljes adatkontroll

Minden pénzügyi dokumentum a saját szerverén marad — egyetlen harmadik fél szolgáltatása sem látja az érzékeny üzleti adatait.

Csoportos műveletek

A fejlett szűrés, a teljes szöveges keresés, a tömeges műveletek és az adatexportálás egyszerűvé teszi az adóbevallás előkészítését.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TaxHacker szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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