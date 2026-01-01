A Drizzle Gateway a Drizzle Studio továbbfejlesztett, saját üzemeltetésű verziója, amely átfogó webes felületet biztosít a fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok számára adatbázisaik kezeléséhez. A Drizzle ORM ökoszisztémára épülve fejlett lekérdezés-építést, valós idejű séma-vizualizációt és migrációkezelést kínál egyetlen, bármely böngészőből elérhető eszközben.

Az alkalmazás több egyidejű adatbázis-kapcsolatot támogat, így központi csomóponttá válik a fejlesztési, tesztelési és éles környezetekben dolgozó csapatok számára. A mesterjelszó-védelem biztosítja a hozzáférést, míg a tartós tárolás érintetlenül megőrzi az összes kapcsolati konfigurációt és mentett lekérdezést újraindítások között is. A saját üzemeltetés biztosítja, hogy az érzékeny adatbázis-hitelesítő adatok soha ne hagyják el az infrastruktúráját.