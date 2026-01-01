Telepítse a Drizzle Gatewayt egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett adatbázis-kezelő stúdió, amely a Drizzle ORM ökoszisztémára épül, vizuális lekérdezés-készítéssel és több adatbázis támogatásával.
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Erre jó a Drizzle Gateway
A Drizzle Gateway a Drizzle Studio továbbfejlesztett, saját üzemeltetésű verziója, amely átfogó webes felületet biztosít a fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok számára adatbázisaik kezeléséhez. A Drizzle ORM ökoszisztémára épülve fejlett lekérdezés-építést, valós idejű séma-vizualizációt és migrációkezelést kínál egyetlen, bármely böngészőből elérhető eszközben.
Az alkalmazás több egyidejű adatbázis-kapcsolatot támogat, így központi csomóponttá válik a fejlesztési, tesztelési és éles környezetekben dolgozó csapatok számára. A mesterjelszó-védelem biztosítja a hozzáférést, míg a tartós tárolás érintetlenül megőrzi az összes kapcsolati konfigurációt és mentett lekérdezést újraindítások között is. A saját üzemeltetés biztosítja, hogy az érzékeny adatbázis-hitelesítő adatok soha ne hagyják el az infrastruktúráját.
A Drizzle Gateway főbb funkciói
Vizuális lekérdezés-készítő
Adatbázis-lekérdezéseket hozhat létre és futtathat egy intuitív felületen keresztül, típusbiztonsággal — a gyakori műveletekhez nem igényel nyers SQL-t.
Séma vizualizáció
Láthatja adatbázisának szerkezetét és kapcsolatait egy valós idejű vizuális diagramon, amely frissül, ahogy sémamódosításokat végez.
Több-adatbázis kapcsolatok
Egyidejűleg kezelheti a több adatbázishoz való kapcsolatokat, környezetek között váltva anélkül, hogy elhagyná az interfészt.
Migrációkezelés
Séma migrációk generálása, előnézete és alkalmazása közvetlenül a felhasználói felületről, így adatbázisának fejlődése rendezett és ellenőrizhető marad.
Mesterjelszó védelem
Biztosítja a hozzáférést az összes adatbázis-kapcsolathoz egyetlen mesterjelszó mögött, biztonságban tartva a hitelesítő adatokat a VPS-én.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Drizzle Gateway szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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