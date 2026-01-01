Az Apache Guacamole egy kliens nélküli távoli asztali átjáró. Segítségével RDP, VNC, SSH és Telnet szervereket érhet el bármely modern webböngészőből – bővítmények, natív kliensszoftver és eszközönkénti beállítás nélkül. A böngésző végzi a renderelést, miközben egy szerveroldali démon fordítja a protokollokat, így a távoli hozzáférés olyan egyszerű, mint egy URL megnyitása.

A Guacamole saját VPS-en történő üzemeltetése szerverét központi ugróállomássá alakítja a távoli gépek kezeléséhez a világ bármely pontjáról. A beépített felhasználókezelés, naplózás és kapcsolatmegosztás egyaránt hasznossá teszi egyéni rendszergazdák és kis csapatok számára. Emellett minden hitelesítő adatot és munkamenetet közvetlen irányítása alatt tart.