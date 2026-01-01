Telepítse az Apache Guacamole-t egyetlen kattintással.
Kliens nélküli távoli asztali átjáró RDP, SSH, VNC és Telnet kapcsolatok közvetlen eléréséhez a webböngészőjéből.
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Erre jó a Apache Guacamole
Az Apache Guacamole egy kliens nélküli távoli asztali átjáró. Segítségével RDP, VNC, SSH és Telnet szervereket érhet el bármely modern webböngészőből – bővítmények, natív kliensszoftver és eszközönkénti beállítás nélkül. A böngésző végzi a renderelést, miközben egy szerveroldali démon fordítja a protokollokat, így a távoli hozzáférés olyan egyszerű, mint egy URL megnyitása.
A Guacamole saját VPS-en történő üzemeltetése szerverét központi ugróállomássá alakítja a távoli gépek kezeléséhez a világ bármely pontjáról. A beépített felhasználókezelés, naplózás és kapcsolatmegosztás egyaránt hasznossá teszi egyéni rendszergazdák és kis csapatok számára. Emellett minden hitelesítő adatot és munkamenetet közvetlen irányítása alatt tart.
A Apache Guacamole főbb funkciói
Kliens nélküli böngésző hozzáférés
Csatlakozzon bármely RDP, VNC, SSH vagy Telnet gazdagéphez közvetlenül egy böngészőfülről — kliensszoftver, bővítmények és tűzfal-megkerülések nélkül.
Többprotokollos támogatás
Beépített adapterek RDP, VNC, SSH, Telnet és Kubernetes számára fedezik az adminok, fejlesztők és biztonsági csapatok mindennapi igényeit.
Központosított hitelesítő adatok
Tárolja a szerverjelszavakat, SSH kulcsokat és tanúsítványokat egyszer a Guacamole-ban, és adjon hozzáférést a felhasználóknak anélkül, hogy megosztaná a mögöttes titkokat.
Felhasználó- és csoportkezelés
Szerepkör alapú jogosultságok, LDAP és SAML integráció, valamint kapcsolatonkénti hozzáférési szabályok tartják rendszerezve a nagy csapatokat, ahogy a kapcsolatok listája bővül.
Munkamenet rögzítés és naplózás
Opcionális munkamenet-rögzítés és részletes tevékenységi naplók egyszerűvé teszik annak ellenőrzését, hogy ki hova csatlakozott és mit csinált.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Guacamole szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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