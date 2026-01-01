Akár 69% kedvezmény a Apache ShenYu szolgáltatásra

Telepítse az Apache ShenYu-t egyetlen kattintással.

Nagy teljesítményű Java natív API átjáró szolgáltatás proxyhoz, protokollkonverzióhoz és skálázható API irányításhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Apache ShenYu-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Apache ShenYu szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Apache ShenYu

Az Apache ShenYu egy nyílt forráskódú, Java-alapú API átjáró, amelyet olyan mikroszolgáltatási környezetekhez terveztek, amelyek nagy átviteli sebességet és alacsony késleltetést igényelnek. Egyesített belépési pontként szolgál az útválasztáshoz, protokollkonverzióhoz és forgalomirányításhoz. Támogatja az Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket és hasonló szolgáltatásokat. Egy üzem közben cserélhető plugin architektúra lehetővé teszi a forgalomszabályozási házirendek engedélyezését vagy letiltását. Ilyenek a sebességkorlátozás, hitelesítés, WAF és a megszakító áramkör. Mindez az átjáró újraindítása nélkül történik.

A mellékelt admin konzol valós idejű láthatóságot és dinamikus vezérlést biztosít csapatának. Ez az útválasztási szabályokra, szelektorokra és rendszerjogosultságokra vonatkozik. Mindezt egy böngésző alapú műszerfalon keresztül érheti el. A ShenYu saját VPS-en történő üzemeltetése az API forgalmat az infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a kérésenkénti felhőbeli kimenő forgalom költségeit. Lehetővé teszi az irányítási házirendek érvényesítését is. Mindez egy menedzselt API átjáró szolgáltatástól való függőség nélkül történik.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Apache ShenYu főbb funkciói

Üzem közben cserélhető bővítmények

Engedélyezze, tiltsa le vagy konfigurálja újra a forgalomkezelő bővítményeket – sebességkorlátozás, hitelesítés, WAF, stb. – futásidőben, az átjáró újraindítása vagy az élő forgalom megszakítása nélkül.

Többprotokollos támogatás

Proxyzza a kéréseket az Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket és MQTT rendszerek között egyetlen átjáró belépési pontról.

Dinamikus forgalomszabályozás

Definiálja az útválasztási szelektorokat és szabályokat az admin UI-n keresztül. Ezek azonnal életbe lépnek, részletes kontrollt biztosítva az üzemeltetési csapatoknak arról, hogy melyik upstream kapja az egyes kéréseket.

Beépített megfigyelhetőség

Az elosztott nyomkövetés, a metrikaexportálás és a strukturált naplózási integrációk végpontok közötti láthatóságot biztosítanak az API késleltetéséről és a hibarátairól az összes proxyzott szolgáltatásban.

OAuth 2.0 és JWT hitelesítés

Biztosítsa az API-kat OAuth 2.0-val, JWT token érvényesítéssel vagy egyedi aláírás-ellenőrzéssel az átjárórétegen, mielőtt a kérések elérnék a háttérszolgáltatásait.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache ShenYu szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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