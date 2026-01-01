Telepítse az Apache ShenYu-t egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű Java natív API átjáró szolgáltatás proxyhoz, protokollkonverzióhoz és skálázható API irányításhoz.
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Erre jó a Apache ShenYu
Az Apache ShenYu egy nyílt forráskódú, Java-alapú API átjáró, amelyet olyan mikroszolgáltatási környezetekhez terveztek, amelyek nagy átviteli sebességet és alacsony késleltetést igényelnek. Egyesített belépési pontként szolgál az útválasztáshoz, protokollkonverzióhoz és forgalomirányításhoz. Támogatja az Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket és hasonló szolgáltatásokat. Egy üzem közben cserélhető plugin architektúra lehetővé teszi a forgalomszabályozási házirendek engedélyezését vagy letiltását. Ilyenek a sebességkorlátozás, hitelesítés, WAF és a megszakító áramkör. Mindez az átjáró újraindítása nélkül történik.
A mellékelt admin konzol valós idejű láthatóságot és dinamikus vezérlést biztosít csapatának. Ez az útválasztási szabályokra, szelektorokra és rendszerjogosultságokra vonatkozik. Mindezt egy böngésző alapú műszerfalon keresztül érheti el. A ShenYu saját VPS-en történő üzemeltetése az API forgalmat az infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a kérésenkénti felhőbeli kimenő forgalom költségeit. Lehetővé teszi az irányítási házirendek érvényesítését is. Mindez egy menedzselt API átjáró szolgáltatástól való függőség nélkül történik.
A Apache ShenYu főbb funkciói
Üzem közben cserélhető bővítmények
Engedélyezze, tiltsa le vagy konfigurálja újra a forgalomkezelő bővítményeket – sebességkorlátozás, hitelesítés, WAF, stb. – futásidőben, az átjáró újraindítása vagy az élő forgalom megszakítása nélkül.
Többprotokollos támogatás
Proxyzza a kéréseket az Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket és MQTT rendszerek között egyetlen átjáró belépési pontról.
Dinamikus forgalomszabályozás
Definiálja az útválasztási szelektorokat és szabályokat az admin UI-n keresztül. Ezek azonnal életbe lépnek, részletes kontrollt biztosítva az üzemeltetési csapatoknak arról, hogy melyik upstream kapja az egyes kéréseket.
Beépített megfigyelhetőség
Az elosztott nyomkövetés, a metrikaexportálás és a strukturált naplózási integrációk végpontok közötti láthatóságot biztosítanak az API késleltetéséről és a hibarátairól az összes proxyzott szolgáltatásban.
OAuth 2.0 és JWT hitelesítés
Biztosítsa az API-kat OAuth 2.0-val, JWT token érvényesítéssel vagy egyedi aláírás-ellenőrzéssel az átjárórétegen, mielőtt a kérések elérnék a háttérszolgáltatásait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache ShenYu szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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