Az Apache ShenYu egy nyílt forráskódú, Java-alapú API átjáró, amelyet olyan mikroszolgáltatási környezetekhez terveztek, amelyek nagy átviteli sebességet és alacsony késleltetést igényelnek. Egyesített belépési pontként szolgál az útválasztáshoz, protokollkonverzióhoz és forgalomirányításhoz. Támogatja az Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket és hasonló szolgáltatásokat. Egy üzem közben cserélhető plugin architektúra lehetővé teszi a forgalomszabályozási házirendek engedélyezését vagy letiltását. Ilyenek a sebességkorlátozás, hitelesítés, WAF és a megszakító áramkör. Mindez az átjáró újraindítása nélkül történik.

A mellékelt admin konzol valós idejű láthatóságot és dinamikus vezérlést biztosít csapatának. Ez az útválasztási szabályokra, szelektorokra és rendszerjogosultságokra vonatkozik. Mindezt egy böngésző alapú műszerfalon keresztül érheti el. A ShenYu saját VPS-en történő üzemeltetése az API forgalmat az infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a kérésenkénti felhőbeli kimenő forgalom költségeit. Lehetővé teszi az irányítási házirendek érvényesítését is. Mindez egy menedzselt API átjáró szolgáltatástól való függőség nélkül történik.