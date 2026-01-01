Telepítse az OpenObserve-ot egykattintásos telepítéssel.
Egyesített megfigyelhetőségi platform naplókhoz, metrikákhoz, nyomkövetésekhez és irányítópultokhoz – költséghatékony, saját üzemeltetésű alternatíva a Datadog és Splunk helyett.
Válasszon VPS csomagot a OpenObserve szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenObserve
Az OpenObserve (O2) egy felhőalapú megfigyelhetőségi platform, mely Rust nyelven készült. Egyetlen könnyű telepítésben egyesíti a naplókezelést, a metrikák figyelését, az elosztott nyomkövetést és a valós felhasználói monitorozást. A natív S3 támogatással rendelkező Parquet oszlopos tárolás révén akár 140-szer alacsonyabb tárolási költségeket biztosít, mint az Elasticsearch. Emellett összehasonlítható vagy jobb lekérdezési teljesítményt nyújt.
Ellentétben a többkomponensű megfigyelhetőségi rendszerekkel, amelyek külön eszközöket igényelnek a naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez, az OpenObserve egyetlen bináris fájlként érkezik. Beágyazott adatbázissal rendelkezik. A VPS-en történő saját üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a mérnöki és üzemeltetési csapatoknak a telemetriai adataik felett. Nincs felhasználónkénti licencdíj, sem adatkimeneti díj. Harmadik fél sem fér hozzá az érzékeny infrastruktúra-metrikákhoz, hibanaplókhoz vagy felhasználói munkamenet-adatokhoz.
A OpenObserve főbb funkciói
Egységes megfigyelhetőség
Naplók, metrikák, elosztott nyomkövetések és valós idejű felhasználói monitorozás mind egy platformon – nem szükséges különálló eszközöket összefűzni vagy több integrációt fenntartani.
Parquet tárolás
Az oszlopos Parquet formátum S3-natív tárolással akár 140-szeresére csökkenti az adattárolási költségeket az Elasticsearch-hez képest, gazdaságilag életképessé téve a petabájt méretű megfigyelhetőséget.
OpenTelemetry natív
Adatokat fogad be az OpenTelemetry szabványon keresztül, gyártóspecifikus ügynökök vagy saját fejlesztésű SDK-k nélkül, a naplókhoz, metrikákhoz vagy nyomkövetésekhez.
SQL és PromQL lekérdezések
Naplók és nyomkövetések lekérdezése SQL-lel, metrikák lekérdezése pedig PromQL-lel — ismerős nyelvek, amelyek szükségtelenné teszik egy saját lekérdezési szintaxis megtanulását.
Beépített irányítópultok
Előre elkészített irányítópult-sablonok és egy vizuális irányítópult-készítő azonnali rálátást biztosít az infrastruktúrára, az alkalmazás teljesítményére és a hibarátákra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenObserve szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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