Az OpenObserve (O2) egy felhőalapú megfigyelhetőségi platform, mely Rust nyelven készült. Egyetlen könnyű telepítésben egyesíti a naplókezelést, a metrikák figyelését, az elosztott nyomkövetést és a valós felhasználói monitorozást. A natív S3 támogatással rendelkező Parquet oszlopos tárolás révén akár 140-szer alacsonyabb tárolási költségeket biztosít, mint az Elasticsearch. Emellett összehasonlítható vagy jobb lekérdezési teljesítményt nyújt.

Ellentétben a többkomponensű megfigyelhetőségi rendszerekkel, amelyek külön eszközöket igényelnek a naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez, az OpenObserve egyetlen bináris fájlként érkezik. Beágyazott adatbázissal rendelkezik. A VPS-en történő saját üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a mérnöki és üzemeltetési csapatoknak a telemetriai adataik felett. Nincs felhasználónkénti licencdíj, sem adatkimeneti díj. Harmadik fél sem fér hozzá az érzékeny infrastruktúra-metrikákhoz, hibanaplókhoz vagy felhasználói munkamenet-adatokhoz.