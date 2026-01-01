Az OrangeHRM egy teljesen nyílt forráskódú humánerőforrás-kezelő platform, amelyet világszerte több ezer szervezet használ. Lefedi a teljes HR életciklust. Ez magában foglalja a munkavállalói nyilvántartást, szabadságkezelést, teljesítményértékelést, toborzási folyamatokat és munkaidő-követést. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű alkalmazásban teszi.

Az OrangeHRM saját VPS-en való üzemeltetésével minden munkavállalói adat, bérszámfejtési információ és HR nyilvántartás közvetlen ellenőrzése alatt marad. Nincsenek felhasználónkénti SaaS díjak. Teljes hozzáférést kap az adatbázishoz egyedi jelentések és integrációk céljából, miközben megőrzi a teljes tulajdonjogot az érzékeny munkaerő-adatok felett.