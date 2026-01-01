Telepítse az OrangeHRM-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú humánerőforrás-kezelő rendszer alkalmazottak, szabadságok, toborzás és HR munkafolyamatok kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a OrangeHRM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OrangeHRM
Az OrangeHRM egy teljesen nyílt forráskódú humánerőforrás-kezelő platform, amelyet világszerte több ezer szervezet használ. Lefedi a teljes HR életciklust. Ez magában foglalja a munkavállalói nyilvántartást, szabadságkezelést, teljesítményértékelést, toborzási folyamatokat és munkaidő-követést. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű alkalmazásban teszi.
Az OrangeHRM saját VPS-en való üzemeltetésével minden munkavállalói adat, bérszámfejtési információ és HR nyilvántartás közvetlen ellenőrzése alatt marad. Nincsenek felhasználónkénti SaaS díjak. Teljes hozzáférést kap az adatbázishoz egyedi jelentések és integrációk céljából, miközben megőrzi a teljes tulajdonjogot az érzékeny munkaerő-adatok felett.
A OrangeHRM főbb funkciói
Személyzeti menedzsment
Központosított alkalmazotti nyilvántartást vezessen munkatörténettel, dokumentumokkal, képesítésekkel és szervezeti felépítéssel egy helyen.
Szabadság és jelenlét
Kezelje a szabadságjogosultságokat, a jóváhagyási munkafolyamatokat, az ünnepi naptárakat és a jelenléti nyilvántartásokat a teljes munkaerő körében.
Toborzási modul
Kövesse nyomon az állásajánlatokat, a jelölti jelentkezéseket, az interjú szakaszokat és a felvételi döntéseket külön ATS eszköz nélkül.
Teljesítmény értékelések
Végezzen strukturált értékelési ciklusokat célmeghatározással, 360 fokos visszajelzéssel és konfigurálható felülvizsgálati munkafolyamatokkal.
Idő és projektkövetés
Naplózza a munkaidő-nyilvántartásokat projektekhez és ügyfelekhez, jóváhagyási folyamatokkal és exportálható jelentésekkel a számlázáshoz vagy bérszámfejtéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OrangeHRM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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