A Castopod egy átfogó, nyílt forráskódú podcast tárhely platform. Olyan alkotóknak készült, akik professzionális közzétételi lehetőségeket szeretnének. Ehhez nem kell harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatásokra támaszkodniuk. Kezeli az epizódok kezelését. Automatikus RSS-hírcsatorna generálást biztosít a főbb platformokra való terjesztéshez. Részletes hallgatói analitikát és ActivityPub integrációt kínál a decentralizált közösségi hálózatokhoz. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű csomagban.

Ha saját VPS-en tárolja podcastját, az azt jelenti, hogy Ön birtokolja a közönségadatait. Elkerüli a letöltésenkénti sávszélesség-díjakat. Teljes mértékben ellenőrizheti tartalmai terjesztését és bevételszerzését, platformfüggőség nélkül.