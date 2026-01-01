Telepítse a Castopodot egyetlen kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú podcast tárhely platform analitikával, közösségi funkciókkal és beépített bevételszerzési eszközökkel.
Válasszon VPS csomagot a Castopod szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Castopod
A Castopod egy átfogó, nyílt forráskódú podcast tárhely platform. Olyan alkotóknak készült, akik professzionális közzétételi lehetőségeket szeretnének. Ehhez nem kell harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatásokra támaszkodniuk. Kezeli az epizódok kezelését. Automatikus RSS-hírcsatorna generálást biztosít a főbb platformokra való terjesztéshez. Részletes hallgatói analitikát és ActivityPub integrációt kínál a decentralizált közösségi hálózatokhoz. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű csomagban.
Ha saját VPS-en tárolja podcastját, az azt jelenti, hogy Ön birtokolja a közönségadatait. Elkerüli a letöltésenkénti sávszélesség-díjakat. Teljes mértékben ellenőrizheti tartalmai terjesztését és bevételszerzését, platformfüggőség nélkül.
A Castopod főbb funkciói
Automatikus RSS terjesztés
Automatikusan generálja és karbantartja a podcast RSS-hírcsatornádat, így műsorod elérhető marad a Spotify-on, az Apple Podcasts-on és minden nagyobb könyvtárban.
Hallgatói elemzések
Részletes letöltési statisztikák, demográfiai adatok és elkötelezettségi mutatók biztosítják az Ön számára a közönségre vonatkozó betekintést, amellyel stratégiailag fejlesztheti műsorát.
Beépített bevételszerzés
A prémium előfizetések és a hallgatói támogatási funkciók lehetővé teszik, hogy fenntartható podcast üzletet építsen közvetlenül a saját infrastruktúráján.
ActivityPub integráció
Kapcsolódjon a Fediverse-hez, hogy a decentralizált közösségi platformokon lévő hallgatók követhessék, kommentálhassák és interakcióba léphessenek anélkül, hogy elhagynák a preferált alkalmazásukat.
Többfelhasználós együttműködés
Szerepkör alapú engedélyek lehetővé teszik a csapatoknak, hogy egy irányítópultról kezeljék az epizódokat, az elemzéseket és a közzétételt több podcast sorozatban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Castopod szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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