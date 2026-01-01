Az R2R egy nyílt forráskódú, lekérdezés-alapú generációs keretrendszer, mely a kezdetektől fogva éles környezetbe történő telepítésre készült. Egyesíti a hibrid szemantikus és kulcsszavas keresést reciprok rangfúzióval, automatikus tudásgráf-építéssel, többmódú dokumentumbevitellel és egy ügynök-alapú lekérdezési API-val. Ez utóbbi lehetővé teszi a nagy nyelvi modellek számára, hogy a keresést a gondolkodási ciklusuk részeként irányítsák.

Az R2R saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a dokumentumokat, vektorindexeket és a beszélgetési előzményeket. Mindez lekérdezésenkénti díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül történik a tudásbázisához. Ez a telepítés az R2R API-t a hivatalos irányítópulttal és egy PostgreSQL, valamint pgvector tárolóval párosítja. Így egy teljes RAG stack-et biztosít, amelyet bármely LLM szolgáltatóval bővíthet.