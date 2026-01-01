Telepítse az R2R-t egykattintásos telepítéssel.
Éles környezetre kész RAG keretrendszer hibrid kereséssel, tudásgráfokkal és egy ügynöki lekérdezési API-val AI alkalmazásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a R2R szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a R2R
Az R2R egy nyílt forráskódú, lekérdezés-alapú generációs keretrendszer, mely a kezdetektől fogva éles környezetbe történő telepítésre készült. Egyesíti a hibrid szemantikus és kulcsszavas keresést reciprok rangfúzióval, automatikus tudásgráf-építéssel, többmódú dokumentumbevitellel és egy ügynök-alapú lekérdezési API-val. Ez utóbbi lehetővé teszi a nagy nyelvi modellek számára, hogy a keresést a gondolkodási ciklusuk részeként irányítsák.
Az R2R saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzése alatt tartja a dokumentumokat, vektorindexeket és a beszélgetési előzményeket. Mindez lekérdezésenkénti díjak és harmadik fél hozzáférése nélkül történik a tudásbázisához. Ez a telepítés az R2R API-t a hivatalos irányítópulttal és egy PostgreSQL, valamint pgvector tárolóval párosítja. Így egy teljes RAG stack-et biztosít, amelyet bármely LLM szolgáltatóval bővíthet.
A R2R főbb funkciói
Hibrid keresés
Kombinálja a vektoros hasonlóságot és a teljes szöveges kulcsszavas keresést reciprok rangfúzióval, hogy a legrelevánsabb kontextust tárja fel minden lekérdezéshez.
Tudásgráfok
Az automatikus entitás- és kapcsolatszűrés vektorok mellett gráfindexet épít, lehetővé téve a dokumentumok közötti érvelést, amit az egyszerű lekérdezés nem tud felülmúlni.
Multimodális bevitel
Feldolgozza a PDF-eket, Word dokumentumokat, táblázatokat, képeket és hangfájlokat egy egységes indexbe anélkül, hogy egyedi adatbetöltő kódot írna minden formátumhoz.
Agentic RAG
Érvelő ágensek iteratívan lekérnek, kritikusan értékelnek és finomítanak válaszokat — magasabb minőségű válaszokat eredményezve, mint az egyszeri RAG-folyamatok.
Többszolgáltatós LLM-ek
Csatlakoztassa az OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama és 20-nál több más LLM szolgáltatót egyetlen konfiguráción keresztül – nincs szükség újraindexelésre.
REST API és SDK-k
A teljes REST API, valamint a hivatalos Python és JavaScript SDK-k lehetővé teszik az R2R lekérdezés beágyazását egyedi alkalmazásokba és automatizált folyamatokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a R2R szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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