Telepítse a Stumpot egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett képregény-, manga- és e-könyv szerver OPDS támogatással, e-olvasó szinkronizálással és beépített webes olvasóval.
Válasszon VPS csomagot a Stump szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Stump
A Stump egy gyors, nyílt forráskódú médiaszerver képregényekhez, mangákhoz és e-könyvekhez, amely Rust nyelven íródott. Rendszerezi az EPUB, PDF, CBZ és CBR könyvtárait egy beépített olvasóval ellátott, böngészhető webes felületre. Emellett OPDS katalógust is biztosít, így bármely kompatibilis e-olvasó vagy alkalmazás közvetlenül streamelheti a gyűjteményét. A Kobo és KoReader szinkronizálás kézi könyvjelzők nélkül tartja szinkronban az olvasási folyamatot az eszközök között.
A Stump saját VPS-en való üzemeltetése azt jelenti, hogy teljes könyvtára bármilyen eszközről, bárhonnan elérhető. Nem kell fájlokat feltöltenie egy harmadik féltől származó felhőszolgáltatásba. A Rust alapú szerver minimális erőforrásokon fut, így még belépő szintű VPS csomagokon is praktikus.
A Stump főbb funkciói
EPUB, PDF, CBZ/CBR támogatás
Olvasson képregényeket, mangákat, PDF-eket és e-könyveket közvetlenül a böngészőben egy reszponzív, minden formátumra optimalizált beépített olvasóval.
OPDS katalógus támogatás
Tedd elérhetővé könyvtáradat OPDS és OPDS Page Streaming segítségével, így bármely kompatibilis alkalmazás — Moon+ Reader, Kybook, Panels — böngészheti és streamelheti gyűjteményedet.
Kobo és KoReader szinkronizálás
Olvasási előzmények és könyvjelzők szinkronizálása Kobo e-olvasókkal és KoReaderrel automatikusan, így a pozíciója egységes marad minden eszközön.
Részletes hozzáférés-vezérlés
Kezeljen több felhasználói fiókot szerepkör-alapú engedélyekkel, szabályozva, hogy az egyes felhasználók mely könyvtárakhoz férhetnek hozzá, és mit módosíthatnak.
Gyűjtemények és olvasólisták
Rendszerezze a sorozatokat gyűjteményekbe, és állítson össze rendezett olvasási listákat, hogy vezesse az olvasókat a többkötetes kiadásokon vagy crossover történeteken keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Stump szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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