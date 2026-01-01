A Stump egy gyors, nyílt forráskódú médiaszerver képregényekhez, mangákhoz és e-könyvekhez, amely Rust nyelven íródott. Rendszerezi az EPUB, PDF, CBZ és CBR könyvtárait egy beépített olvasóval ellátott, böngészhető webes felületre. Emellett OPDS katalógust is biztosít, így bármely kompatibilis e-olvasó vagy alkalmazás közvetlenül streamelheti a gyűjteményét. A Kobo és KoReader szinkronizálás kézi könyvjelzők nélkül tartja szinkronban az olvasási folyamatot az eszközök között.

A Stump saját VPS-en való üzemeltetése azt jelenti, hogy teljes könyvtára bármilyen eszközről, bárhonnan elérhető. Nem kell fájlokat feltöltenie egy harmadik féltől származó felhőszolgáltatásba. A Rust alapú szerver minimális erőforrásokon fut, így még belépő szintű VPS csomagokon is praktikus.