Telepítse a Quickwit-et egykattintásos telepítéssel.
Felhőalapú keresőmotor a megfigyelhetőséghez — nyílt forráskódú alternatíva a Datadog, Elasticsearch, Loki és Tempo számára.
Válasszon VPS csomagot a Quickwit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Quickwit
A Quickwit egy nyílt forráskódú, elosztott keresőmotor, Rustban írt, és kifejezetten naplókezelésre, elosztott nyomkövetésre és megfigyelhetőségi feladatokra készült, bármilyen méretben.
Elválasztja a számítást a tárolástól, és közvetlenül objektumtárolóba indexeli az adatokat. Így a csapatok hónapokig vagy évekig online tarthatják a telemetriát a hagyományos naplórendszerek költségének töredékéért.
A Quickwit saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a megfigyelhetőségi pipeline felett, natív OpenTelemetry és Jaeger kompatibilitást, valamint egy Grafana adatforrást kínál.
Mindez gazdagépenkénti árképzés, adatmegőrzési korlátok vagy a SaaS megfigyelhetőségi platformokhoz kötött gyártói függőség nélkül.
A Quickwit főbb funkciói
OpenTelemetry natív
Naplókat és nyomkövetéseket tölthet be közvetlenül OTLP gRPC és HTTP protokollon keresztül, oldalkocsik vagy sématérképezés nélkül, majd másodpercek alatt lekérdezheti őket.
Jaeger kompatibilis
A Drop-in Jaeger gRPC API lehetővé teszi a meglévő Jaeger felhasználói felület és kliensek számára, hogy nulla alkalmazásmódosítással lekérdezhessék a Quickwit által támogatott nyomkövetéseket.
Másodperc alatti keresés
A Tantivy-alapú indexelés teljes szöveges és strukturált lekérdezéseket biztosít terabájtnyi naplók és spanek felett, alacsony késleltetésű válaszokkal.
Objektumtárolás háttérrendszer
Közvetlenül S3-kompatibilis tárhelyre indexeli az adatokat, így a megőrzés olcsó és rugalmas — hónapokig tárolhatja a telemetriai adatokat drága SSD-k nélkül.
Grafana adatforrás
A hivatalos Grafana beépülő modul a Quickwit-et első osztályú napló- és nyomkövetési forrássá alakítja a Prometheus és Loki irányítópultok mellett.
Sémamentes adatbetöltés
A dinamikus leképezés lehetővé teszi a félig strukturált JSON adatbetöltését anélkül, hogy előre definiálná a sémát, opcionális szigorú sémákkal, amikor szüksége van rájuk.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Quickwit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.