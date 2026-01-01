A Quickwit egy nyílt forráskódú, elosztott keresőmotor, Rustban írt, és kifejezetten naplókezelésre, elosztott nyomkövetésre és megfigyelhetőségi feladatokra készült, bármilyen méretben.

Elválasztja a számítást a tárolástól, és közvetlenül objektumtárolóba indexeli az adatokat. Így a csapatok hónapokig vagy évekig online tarthatják a telemetriát a hagyományos naplórendszerek költségének töredékéért.

A Quickwit saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a megfigyelhetőségi pipeline felett, natív OpenTelemetry és Jaeger kompatibilitást, valamint egy Grafana adatforrást kínál.

Mindez gazdagépenkénti árképzés, adatmegőrzési korlátok vagy a SaaS megfigyelhetőségi platformokhoz kötött gyártói függőség nélkül.