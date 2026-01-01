Telepítse a Fleetet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú eszközkezelő platform végpontok lekérdezésére, felügyeletére és védelmére macOS, Windows, Linux és ChromeOS rendszereken.
Válasszon VPS csomagot a Fleet szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fleet
A Fleet egy nyílt forráskódú eszközkezelő platform, amely osquery-re épül, és valós idejű, SQL-szerű hozzáférést biztosít a biztonsági és IT csapatoknak minden regisztrált végponthoz. A hagyományos MDM vagy ügynök alapú eszközökkel ellentétben a Fleet azonnal képes válaszolni az eszköz állapotával kapcsolatos kérdésekre. Ezek közé tartozik a telepített szoftver, a futó folyamatok, a nyitott hálózati kapcsolatok és a bejelentkezett felhasználók. A válaszok egy webes irányítópultról vagy API-ról érkeznek, nem kell megvárni a tervezett adatgyűjtési időszakokat.
A Fleet saját VPS-en történő üzemeltetése az összes végpont telemetriát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek eszközönkénti díjak, és nem küld adatokat külső SaaS-nek. Egyetlen Fleet példány több száz vagy ezer eszközt képes kezelni macOS, Windows, Linux és ChromeOS rendszereken, egyetlen egységes felületről.
A Fleet főbb funkciói
Élő végpont lekérdezések
Futtasson SQL lekérdezéseket bármely regisztrált eszközön valós időben, hogy megválaszolja a biztonsági és IT kérdéseket anélkül, hogy meg kellene várnia az ütemezett vizsgálatokat.
Sebezhetőségkezelés
A Fleet folyamatosan összeveti a telepített szoftververziókat a CVE adatbázisokkal, és feltárja a sebezhető csomagokat minden regisztrált eszközön.
Platformfüggetlen MDM
Regisztrálja és kezelje a macOS és Windows eszközöket natív MDM profilokon keresztül, külön MDM szerver telepítése nélkül.
Irányelv-végrehajtás
Határozza meg az elvárt eszközállapotot házirendekként, és kövesse nyomon, mely végpontok felelnek meg, és melyek igényelnek orvoslást egy központi irányítópultról.
GitOps konfiguráció
Kezelje a lekérdezéseket, szabályzatokat és ügynökkonfigurációkat kódként a Gitben, hogy a változások verziókövetettek és ellenőrizhetők legyenek.
REST API és CLI
Automatizálja a regisztrációt, a lekérdezések ütemezését és a jelentéskészítést egy teljes REST API-n vagy a fleetctl parancssori eszközzel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fleet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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