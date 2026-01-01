A Fleet egy nyílt forráskódú eszközkezelő platform, amely osquery-re épül, és valós idejű, SQL-szerű hozzáférést biztosít a biztonsági és IT csapatoknak minden regisztrált végponthoz. A hagyományos MDM vagy ügynök alapú eszközökkel ellentétben a Fleet azonnal képes válaszolni az eszköz állapotával kapcsolatos kérdésekre. Ezek közé tartozik a telepített szoftver, a futó folyamatok, a nyitott hálózati kapcsolatok és a bejelentkezett felhasználók. A válaszok egy webes irányítópultról vagy API-ról érkeznek, nem kell megvárni a tervezett adatgyűjtési időszakokat.

A Fleet saját VPS-en történő üzemeltetése az összes végpont telemetriát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek eszközönkénti díjak, és nem küld adatokat külső SaaS-nek. Egyetlen Fleet példány több száz vagy ezer eszközt képes kezelni macOS, Windows, Linux és ChromeOS rendszereken, egyetlen egységes felületről.