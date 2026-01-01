Akár 69% kedvezmény a RAGflow szolgáltatásra

Telepítse a RAGflow-t egykattintásos telepítéssel.

Üzemi szintű RAG motor mély dokumentumelemzéssel, tudásgráf-lekérdezéssel és több LLM támogatásával.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a RAGflow-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a RAGflow szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a RAGflow

A RAGflow egy éles környezetben használható, mély dokumentumértelmezésre épülő RAG motor.

A dokumentumokat egyszerű szövegként kezelő alapvető RAG implementációkkal ellentétben a RAGflow elrendezés-érzékeny elemzést végez PDF-ek, táblázatok, prezentációk és képek esetében. Ezáltal megőrzi a táblázatok, ábrák és strukturált tartalom jelentését az indexelés előtt.

A RAGflow saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a dokumentumait. Emellett teljes kontrollt biztosít az LLM szolgáltatók, a chunking stratégiák és a lekérdezési pipeline-ok felett.

A beépített tudásgráf és a GraphRAG háttérrendszerek lehetővé teszik a dokumentumok közötti érvelést, amit a lapos vektoros keresés nem tud felülmúlni.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A RAGflow főbb funkciói

Mély dokumentum elemzés

Az elrendezés-érzékeny kinyerés kezeli a PDF-eket, Word fájlokat, táblázatokat és szkennelt képeket — megőrizve a táblázatokat, ábrákat és a szerkezetet, amit az egyszerű szöveges elemzők tönkretesznek.

Tudásgráf lekérdezés

A beépített GraphRAG és a tudásgráf indexelés lehetővé teszi a dokumentumok közötti érvelést és a kapcsolati lekérdezéseket, azon túl, amit a lapos vektoros keresés támogat.

Több-LLM támogatás

Csatlakozzon az OpenAI, az Azure OpenAI, az Ollama, az Anthropic, a Google és több mint 20 más szolgáltatóhoz anélkül, hogy újraindexelné dokumentumait.

Rugalmas darabolási stratégiák

Válasszon az Általános, Kérdések és válaszok, Kézikönyv, Táblázat és Dokumentum darabolási módok közül, az egyes dokumentumtípusok szerkezetéhez igazítva az optimális lekérdezési pontosságért.

Többfelhasználós hozzáférés-vezérlés

A szerepköralapú jogosultságok lehetővé teszik a csapatoknak, hogy megosszák a tudásbázisokat, miközben az érzékeny dokumentumgyűjteményeket csak az arra jogosult felhasználók számára korlátozzák.

REST API és SDK

Egy teljes REST API és hivatalos Python SDK lehetővé teszi, hogy beágyazza a RAGflow-t saját alkalmazásaiba és automatizálja a dokumentumbeviteli folyamatokat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RAGflow szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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