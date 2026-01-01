A RAGflow egy éles környezetben használható, mély dokumentumértelmezésre épülő RAG motor.

A dokumentumokat egyszerű szövegként kezelő alapvető RAG implementációkkal ellentétben a RAGflow elrendezés-érzékeny elemzést végez PDF-ek, táblázatok, prezentációk és képek esetében. Ezáltal megőrzi a táblázatok, ábrák és strukturált tartalom jelentését az indexelés előtt.

A RAGflow saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a dokumentumait. Emellett teljes kontrollt biztosít az LLM szolgáltatók, a chunking stratégiák és a lekérdezési pipeline-ok felett.

A beépített tudásgráf és a GraphRAG háttérrendszerek lehetővé teszik a dokumentumok közötti érvelést, amit a lapos vektoros keresés nem tud felülmúlni.