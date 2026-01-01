Telepítse a RAGflow-t egykattintásos telepítéssel.
Üzemi szintű RAG motor mély dokumentumelemzéssel, tudásgráf-lekérdezéssel és több LLM támogatásával.
Válasszon VPS csomagot a RAGflow szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a RAGflow
A RAGflow egy éles környezetben használható, mély dokumentumértelmezésre épülő RAG motor.
A dokumentumokat egyszerű szövegként kezelő alapvető RAG implementációkkal ellentétben a RAGflow elrendezés-érzékeny elemzést végez PDF-ek, táblázatok, prezentációk és képek esetében. Ezáltal megőrzi a táblázatok, ábrák és strukturált tartalom jelentését az indexelés előtt.
A RAGflow saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a dokumentumait. Emellett teljes kontrollt biztosít az LLM szolgáltatók, a chunking stratégiák és a lekérdezési pipeline-ok felett.
A beépített tudásgráf és a GraphRAG háttérrendszerek lehetővé teszik a dokumentumok közötti érvelést, amit a lapos vektoros keresés nem tud felülmúlni.
A RAGflow főbb funkciói
Mély dokumentum elemzés
Az elrendezés-érzékeny kinyerés kezeli a PDF-eket, Word fájlokat, táblázatokat és szkennelt képeket — megőrizve a táblázatokat, ábrákat és a szerkezetet, amit az egyszerű szöveges elemzők tönkretesznek.
Tudásgráf lekérdezés
A beépített GraphRAG és a tudásgráf indexelés lehetővé teszi a dokumentumok közötti érvelést és a kapcsolati lekérdezéseket, azon túl, amit a lapos vektoros keresés támogat.
Több-LLM támogatás
Csatlakozzon az OpenAI, az Azure OpenAI, az Ollama, az Anthropic, a Google és több mint 20 más szolgáltatóhoz anélkül, hogy újraindexelné dokumentumait.
Rugalmas darabolási stratégiák
Válasszon az Általános, Kérdések és válaszok, Kézikönyv, Táblázat és Dokumentum darabolási módok közül, az egyes dokumentumtípusok szerkezetéhez igazítva az optimális lekérdezési pontosságért.
Többfelhasználós hozzáférés-vezérlés
A szerepköralapú jogosultságok lehetővé teszik a csapatoknak, hogy megosszák a tudásbázisokat, miközben az érzékeny dokumentumgyűjteményeket csak az arra jogosult felhasználók számára korlátozzák.
REST API és SDK
Egy teljes REST API és hivatalos Python SDK lehetővé teszi, hogy beágyazza a RAGflow-t saját alkalmazásaiba és automatizálja a dokumentumbeviteli folyamatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RAGflow szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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