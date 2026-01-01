A Jitsu egy nyílt forráskódú ügyféladat-platform, amelyet mérnökök számára fejlesztettek ki, mint a Segment önállóan üzemeltethető alternatíváját. Rögzíti a termék- és weboldal-eseményeket natív SDK-kon keresztül. Ezeket szerver nélküli JavaScript funkciókkal dolgozza fel. Az eredményeket adattárházakba, marketingeszközökbe és egyedi HTTP végpontokra továbbítja, másodperc alatti késleltetéssel.

A Jitsu önálló üzemeltetése a VPS-en biztosítja, hogy minden eseményadat, ügyfélazonosító és pipeline konfiguráció a saját infrastruktúráján maradjon. Nincs eseményenkénti díjszabás, MTU korlátok és gyártói függőség. Ez a telepítés magában foglalja a Jitsu teljes esemény-pipeline-ját (console, ingest, rotor és bulker). Ezt kiegészíti a PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB és Redpanda. Így egyetlen Compose stackben kap egy éles környezetre kész CDP-t.