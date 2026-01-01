Telepítse a Jitsu-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ügyféladat-platform, amely rögzíti a termék eseményeket, és valós időben továbbítja azokat a raktárába, marketingeszközeihez és API-jaihoz.
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Erre jó a Jitsu
A Jitsu egy nyílt forráskódú ügyféladat-platform, amelyet mérnökök számára fejlesztettek ki, mint a Segment önállóan üzemeltethető alternatíváját. Rögzíti a termék- és weboldal-eseményeket natív SDK-kon keresztül. Ezeket szerver nélküli JavaScript funkciókkal dolgozza fel. Az eredményeket adattárházakba, marketingeszközökbe és egyedi HTTP végpontokra továbbítja, másodperc alatti késleltetéssel.
A Jitsu önálló üzemeltetése a VPS-en biztosítja, hogy minden eseményadat, ügyfélazonosító és pipeline konfiguráció a saját infrastruktúráján maradjon. Nincs eseményenkénti díjszabás, MTU korlátok és gyártói függőség. Ez a telepítés magában foglalja a Jitsu teljes esemény-pipeline-ját (console, ingest, rotor és bulker). Ezt kiegészíti a PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB és Redpanda. Így egyetlen Compose stackben kap egy éles környezetre kész CDP-t.
A Jitsu főbb funkciói
Valós idejű eseményfolyam
Másodperceken belül továbbítja a rögzített eseményeket adatraktárakba és SaaS célhelyekre, támogatva az élő irányítópultokat, közönségeket és termékelemzéseket.
Natív raktár célhelyek
Közvetlenül betölti az eseményeket a Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres és S3 rendszerekbe, beépített sémakezeléssel — nincs szükség külön ETL eszközre.
JavaScript függvények
Szűrje, gazdagítsa és alakítsa át az eseményeket egyedi JavaScript függvények segítségével, amelyek szerveroldalon futnak, mielőtt az események elérnék a célhelyeket.
Forrás csatlakozók
Adatok lekérése adatbázisokból, SaaS API-kból és fájlokból Singer és Airbyte csatlakozók segítségével, kötegelt betöltéshez, valós idejű adatfolyamok mellett.
Felhasználói profil tárolása
Fenntartsa az egységes látogatói és felhasználói profilokat a MongoDB-ben az eszközök közötti identitásfeloldáshoz, szegmentáláshoz és személyre szabási felhasználási esetekhez.
Önállóan tárolt adatvédelem
Tartsa az ügyfél eseményadatokat, azonosítókat és PII-t a saját VPS-én belül. Ugyanis a Jitsu soha nem küld adatot haza, és nem ad hozzá harmadik féltől származó szolgáltatókat az adatáramlásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jitsu szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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