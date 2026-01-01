Telepítse a CloudBeavert egyetlen kattintással.
Web alapú adatbázis-kezelő eszköz, amelyet a DBeaver csapat fejlesztett, támogatja a PostgreSQL-t, a MySQL-t, a MongoDB-t és még sok mást.
Válasszon VPS csomagot a CloudBeaver szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CloudBeaver
A CloudBeaver egy web alapú adatbázis-kezelő alkalmazás, amelyet a népszerű DBeaver asztali kliens mögött álló csapat fejlesztett ki. Professzionális szintű adatbázis-adminisztrációt kínál bármely böngészőben. Lehetővé teszi a csapatoknak, hogy egyetlen felületről lekérdezzenek, vizualizáljanak és kezeljenek több adatbázis-rendszert. Ehhez nem szükséges asztali szoftvert telepíteni minden gépre.
A CloudBeaver saját üzemeltetése a VPS-en az adatbázis-hitelesítő adatokat és a lekérdezési eredményeket a saját hálózatán belül tartja. Ezzel elkerülheti az egyes adatbázisok nyilvános internetre való kitettségét. Csapatának központosított, szerepkör-alapú hozzáférést biztosít a szükséges adatbázisokhoz. Ez bármilyen eszközről, bármilyen helyről elérhető.
A CloudBeaver főbb funkciói
Több-adatbázis támogatás
Csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server és még sok máshoz egy egységes felületről.
Vizuális lekérdezés-készítő
Összetett lekérdezéseket hozhat létre egy fogd és vidd felülettel, csökkentve a hibákat és alacsonyabbá téve a belépési korlátot a kevésbé tapasztalt felhasználók számára.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Kezelje a felhasználói engedélyeket kapcsolati szinten, így a csapattagok csak azokat az adatbázisokat látják, amelyekhez hozzáférési engedéllyel rendelkeznek.
Haladó SQL szerkesztő
Teljes értékű szerkesztő szintaxiskiemeléssel, automatikus kiegészítéssel és lekérdezési előzményekkel a hatékony mindennapi adatbázis-munkához.
Adatvizualizáció
Lekérdezési eredményeket jeleníthet meg diagramok és grafikonok formájában közvetlenül a böngészőben, anélkül, hogy egy külön BI eszközbe exportálná.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CloudBeaver szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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