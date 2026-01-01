A CloudBeaver egy web alapú adatbázis-kezelő alkalmazás, amelyet a népszerű DBeaver asztali kliens mögött álló csapat fejlesztett ki. Professzionális szintű adatbázis-adminisztrációt kínál bármely böngészőben. Lehetővé teszi a csapatoknak, hogy egyetlen felületről lekérdezzenek, vizualizáljanak és kezeljenek több adatbázis-rendszert. Ehhez nem szükséges asztali szoftvert telepíteni minden gépre.

A CloudBeaver saját üzemeltetése a VPS-en az adatbázis-hitelesítő adatokat és a lekérdezési eredményeket a saját hálózatán belül tartja. Ezzel elkerülheti az egyes adatbázisok nyilvános internetre való kitettségét. Csapatának központosított, szerepkör-alapú hozzáférést biztosít a szükséges adatbázisokhoz. Ez bármilyen eszközről, bármilyen helyről elérhető.