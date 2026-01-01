A Gopeed egy nyílt forráskódú, nagy sebességű letöltéskezelő, amely a fájlok több párhuzamos kapcsolatra bontásával gyorsítja a letöltéseket. Alapértelmezetten támogatja a HTTP, HTTPS, BitTorrent és mágneses linkeket, kiterjesztési rendszere pedig lehetővé teszi további oldalak és protokollok támogatásának hozzáadását. Egy Go motorra épül, tiszta webes felülettel, a Gopeed bárhol ugyanúgy fut, és teljes egészében a böngészőből kezelhető.

A Gopeed saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a letöltések adatközponti sávszélességgel futnak és a háttérben fejeződnek be. Ez független a helyi eszközétől vagy kapcsolatától. A befejezett fájlok szerveroldalon tárolódnak későbbi visszakeresés céljából. Ön teljes mértékben ellenőrizheti letöltési előzményeit és adatait anélkül, hogy böngészőbővítményekre vagy kereskedelmi letöltési szolgáltatásokra támaszkodna.