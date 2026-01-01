Telepítse a Gopeedet egyetlen kattintással.
Nagy sebességű, többprotokollos letöltéskezelő, amely támogatja a HTTP, BitTorrent és magnet linkeket bármely webböngészőből.
Válasszon VPS csomagot a Gopeed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gopeed
A Gopeed egy nyílt forráskódú, nagy sebességű letöltéskezelő, amely a fájlok több párhuzamos kapcsolatra bontásával gyorsítja a letöltéseket. Alapértelmezetten támogatja a HTTP, HTTPS, BitTorrent és mágneses linkeket, kiterjesztési rendszere pedig lehetővé teszi további oldalak és protokollok támogatásának hozzáadását. Egy Go motorra épül, tiszta webes felülettel, a Gopeed bárhol ugyanúgy fut, és teljes egészében a böngészőből kezelhető.
A Gopeed saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a letöltések adatközponti sávszélességgel futnak és a háttérben fejeződnek be. Ez független a helyi eszközétől vagy kapcsolatától. A befejezett fájlok szerveroldalon tárolódnak későbbi visszakeresés céljából. Ön teljes mértékben ellenőrizheti letöltési előzményeit és adatait anélkül, hogy böngészőbővítményekre vagy kereskedelmi letöltési szolgáltatásokra támaszkodna.
A Gopeed főbb funkciói
Többkapcsolatos gyorsítás
Minden letöltést több párhuzamos kapcsolatra oszt fel, hogy kihasználja az összes rendelkezésre álló sávszélességet és gyorsabban végezzen.
Többprotokollos támogatás
Letöltés HTTP, HTTPS, BitTorrent és magnet linkekről egyetlen egységes felületről.
Bővítményrendszer
Telepítsen bővítményeket új webhelyek, protokollok és egyéni letöltési viselkedés támogatásának hozzáadásához.
Böngésző alapú kezelés
Sorba állíthatja, felügyelheti és vezérelheti az összes letöltést bármely eszközről, webböngészővel — kliens telepítése nélkül.
Adatközponti letöltési sebességek
A letöltések teljes szerver sávszélességgel futnak a VPS-én, felszabadítva helyi eszközét és internetkapcsolatát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gopeed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.