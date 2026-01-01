Telepítse a CryptPadot egykattintásos telepítéssel.
Végpontok közötti titkosított, együttműködési irodai csomag, ahol a szerver soha nem látja a dokumentumai tartalmát.
Válasszon VPS csomagot a CryptPad szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CryptPad
A CryptPad egy nyílt forráskódú, végpontok közötti titkosítással rendelkező kollaboratív irodai csomag. A felhőalapú szerkesztők titkosítatlanul tárolják a dokumentumokat a szerveren. A CryptPad ezzel szemben mindent a böngészőben titkosít, mielőtt az elérné a szervert. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató soha nem fér hozzá ahhoz, amit a felhasználók írnak, rajzolnak vagy létrehoznak. Ez a „zero-knowledge” architektúra alkalmassá teszi érzékeny információkat kezelő csapatok számára. Szigorú adatvédelmi szabályozás alá tartozó szervezeteknek is megfelelő. Vagy bárkinek, aki valós idejű együttműködést szeretne anélkül, hogy tartalmát egy szolgáltatóra bízná.
A CryptPad saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít csapata dokumentumai, felhasználói adatai és tárhelye felett. Nincsenek használati korlátok, előfizetési díjak és külső felhőfüggőség.
A CryptPad főbb funkciói
Nulla tudású titkosítás
Minden dokumentum tartalma a böngészőben titkosítódik, mielőtt elérné a szervert, így a tárhelyszolgáltató – Önt is beleértve – soha nem olvashatja el a tárolt dokumentumokat.
Teljes irodai csomag
Készítsen és működjön együtt formázott szöveges dokumentumokon, táblázatokon, prezentációkon, kódfájlokon, Kanban táblákon, fehér táblákon és űrlapokon — mindezt valós időben.
Vendég együttműködés
Bármilyen dokumentum megosztható linken keresztül és a közreműködők fiók regisztrálása nélkül szerkeszthetik, miközben a teljes végpontok közötti titkosítás végig fennmarad.
Csapatmeghajtók
Rendszerezze a dokumentumokat megosztott csapatmeghajtókba mappastruktúrákkal és részletes hozzáférési engedélyekkel különböző tagok vagy csoportok számára.
Nincs egyszerű szöveges szervertárolás
Még ha a szerver feltörésre kerül is, a tárolt adatok titkosított szövegként maradnak, és azokat csak az ügyfeleknél lévő titkosítási kulcsokkal olvashatják el.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CryptPad szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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