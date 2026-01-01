A CryptPad egy nyílt forráskódú, végpontok közötti titkosítással rendelkező kollaboratív irodai csomag. A felhőalapú szerkesztők titkosítatlanul tárolják a dokumentumokat a szerveren. A CryptPad ezzel szemben mindent a böngészőben titkosít, mielőtt az elérné a szervert. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató soha nem fér hozzá ahhoz, amit a felhasználók írnak, rajzolnak vagy létrehoznak. Ez a „zero-knowledge” architektúra alkalmassá teszi érzékeny információkat kezelő csapatok számára. Szigorú adatvédelmi szabályozás alá tartozó szervezeteknek is megfelelő. Vagy bárkinek, aki valós idejű együttműködést szeretne anélkül, hogy tartalmát egy szolgáltatóra bízná.

A CryptPad saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít csapata dokumentumai, felhasználói adatai és tárhelye felett. Nincsenek használati korlátok, előfizetési díjak és külső felhőfüggőség.