A JumpServer egy nyílt forráskódú Privileged Access Management (PAM) platform. Központosított átjárót biztosít az összes infrastruktúra-eszközhöz – szerverekhez, adatbázisokhoz, Kubernetes-fürtökhöz és hálózati eszközökhöz – való hozzáféréshez. Az SSH kulcsok terjesztése vagy a jelszavak közvetlen megosztása helyett a csapatok a JumpServeren keresztül hitelesítenek. Ez a platform minden kapcsolatot proxyzál, minden tevékenységet naplóz, és rögzíti a munkameneteket auditálási és megfelelőségi célokra. A hozzáférést szerepalapú engedélyek és opcionális jóváhagyási munkafolyamatok szabályozzák.

A JumpServer saját infrastruktúrán való üzemeltetése az összes munkamenet-felvételt, hozzáférési naplót és tárolt hitelesítő adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez kritikus fontosságú az olyan megfelelőségi keretrendszerek számára, mint a SOX, PCI-DSS és ISO 27001. Ezek a keretrendszerek auditálási nyomvonalakat és bizonyítékot igényelnek arra vonatkozóan, hogy az érzékeny rendszerekhez való hozzáférés ellenőrzött és felügyelt.