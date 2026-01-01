Akár 69% kedvezmény a JumpServer szolgáltatásra

Telepítse a JumpServert egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú kiemelt hozzáférés-kezelő platform a központosított SSH, RDP és adatbázis-hozzáféréshez az összes infrastruktúrájához.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a JumpServert egykattintásos telepítéssel.

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69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a JumpServer

A JumpServer egy nyílt forráskódú Privileged Access Management (PAM) platform. Központosított átjárót biztosít az összes infrastruktúra-eszközhöz – szerverekhez, adatbázisokhoz, Kubernetes-fürtökhöz és hálózati eszközökhöz – való hozzáféréshez. Az SSH kulcsok terjesztése vagy a jelszavak közvetlen megosztása helyett a csapatok a JumpServeren keresztül hitelesítenek. Ez a platform minden kapcsolatot proxyzál, minden tevékenységet naplóz, és rögzíti a munkameneteket auditálási és megfelelőségi célokra. A hozzáférést szerepalapú engedélyek és opcionális jóváhagyási munkafolyamatok szabályozzák.

A JumpServer saját infrastruktúrán való üzemeltetése az összes munkamenet-felvételt, hozzáférési naplót és tárolt hitelesítő adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez kritikus fontosságú az olyan megfelelőségi keretrendszerek számára, mint a SOX, PCI-DSS és ISO 27001. Ezek a keretrendszerek auditálási nyomvonalakat és bizonyítékot igényelnek arra vonatkozóan, hogy az érzékeny rendszerekhez való hozzáférés ellenőrzött és felügyelt.

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Erre jó a {name}

A JumpServer főbb funkciói

Központosított hozzáférési átjáró

Az összes SSH, RDP, VNC és adatbázis-kapcsolatot egyetlen auditált proxyn keresztül irányítsa, megszüntetve a mérnökök közvetlen hitelesítő adat kitettségét.

Munkamenet rögzítés és visszajátszás

A jogosult munkameneteket rögzítik és visszajátszhatóvá teszik a böngészőben, teljes forenzikus nyomvonalat biztosítva a biztonsági csapatoknak minden infrastruktúra-tevékenységről.

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

Adjon hozzáférést a felhasználóknak bizonyos eszközökhöz részletes jogosultságokkal és időkorlátos jóváhagyási munkafolyamatokkal, így a hitelesítő adatokat soha nem osztják meg közvetlenül.

Többprotokollos támogatás

Kezelje a Linux szervereket SSH-n keresztül, a Windows gépeket RDP-n vagy VNC-n keresztül, a relációs adatbázisokat, a Kubernetes klasztereket és a hálózati eszközöket egyetlen platformról.

Beépített hitelesítőadat-tároló

Tárolja, rotálja és továbbítsa automatikusan a hitelesítő adatokat, így a felhasználók a JumpServeren keresztül csatlakozhatnak anélkül, hogy valaha is tudnák az alapul szolgáló jelszavakat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a JumpServer szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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