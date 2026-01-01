Telepítse a JumpServert egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú kiemelt hozzáférés-kezelő platform a központosított SSH, RDP és adatbázis-hozzáféréshez az összes infrastruktúrájához.
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Erre jó a JumpServer
A JumpServer egy nyílt forráskódú Privileged Access Management (PAM) platform. Központosított átjárót biztosít az összes infrastruktúra-eszközhöz – szerverekhez, adatbázisokhoz, Kubernetes-fürtökhöz és hálózati eszközökhöz – való hozzáféréshez. Az SSH kulcsok terjesztése vagy a jelszavak közvetlen megosztása helyett a csapatok a JumpServeren keresztül hitelesítenek. Ez a platform minden kapcsolatot proxyzál, minden tevékenységet naplóz, és rögzíti a munkameneteket auditálási és megfelelőségi célokra. A hozzáférést szerepalapú engedélyek és opcionális jóváhagyási munkafolyamatok szabályozzák.
A JumpServer saját infrastruktúrán való üzemeltetése az összes munkamenet-felvételt, hozzáférési naplót és tárolt hitelesítő adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez kritikus fontosságú az olyan megfelelőségi keretrendszerek számára, mint a SOX, PCI-DSS és ISO 27001. Ezek a keretrendszerek auditálási nyomvonalakat és bizonyítékot igényelnek arra vonatkozóan, hogy az érzékeny rendszerekhez való hozzáférés ellenőrzött és felügyelt.
A JumpServer főbb funkciói
Központosított hozzáférési átjáró
Az összes SSH, RDP, VNC és adatbázis-kapcsolatot egyetlen auditált proxyn keresztül irányítsa, megszüntetve a mérnökök közvetlen hitelesítő adat kitettségét.
Munkamenet rögzítés és visszajátszás
A jogosult munkameneteket rögzítik és visszajátszhatóvá teszik a böngészőben, teljes forenzikus nyomvonalat biztosítva a biztonsági csapatoknak minden infrastruktúra-tevékenységről.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Adjon hozzáférést a felhasználóknak bizonyos eszközökhöz részletes jogosultságokkal és időkorlátos jóváhagyási munkafolyamatokkal, így a hitelesítő adatokat soha nem osztják meg közvetlenül.
Többprotokollos támogatás
Kezelje a Linux szervereket SSH-n keresztül, a Windows gépeket RDP-n vagy VNC-n keresztül, a relációs adatbázisokat, a Kubernetes klasztereket és a hálózati eszközöket egyetlen platformról.
Beépített hitelesítőadat-tároló
Tárolja, rotálja és továbbítsa automatikusan a hitelesítő adatokat, így a felhasználók a JumpServeren keresztül csatlakozhatnak anélkül, hogy valaha is tudnák az alapul szolgáló jelszavakat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a JumpServer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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