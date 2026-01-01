A Khoj egy ingyenes, nyílt forráskódú AI személyi asszisztens, amely csatlakozik a dokumentumaihoz, jegyzeteihez és fájljaihoz, és lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kérdezzen róluk. Bármely nagyobb AI-szolgáltatóval működik – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, vagy egy helyi Ollama példány, amely ugyanazon a VPS-en fut. Válaszait valós idejű webes kereséssel (SearXNG-n keresztül) és izolált Python kód végrehajtással (Terrariumon keresztül) egészíti ki.

A Khoj saját tárhelyen való üzemeltetése azt jelenti, hogy dokumentumai, beszélgetései és lekérdezési előzményei a saját infrastruktúráján maradnak. Fájljait soha nem küldjük el sehová, kivéve az Ön által kifejezetten konfigurált AI modell szolgáltatóhoz. Ezáltal teljes ellenőrzést biztosít Önnek afelől, hogy milyen adatok kerülnek megosztásra és kivel.