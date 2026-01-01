Akár 69% kedvezmény a Khoj szolgáltatásra

Telepítse a Khoj-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú AI asszisztens, amely cseveg a dokumentumaival, keres az interneten és kódot futtat az Ön által választott AI modell segítségével.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Khoj-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Khoj szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Khoj

A Khoj egy ingyenes, nyílt forráskódú AI személyi asszisztens, amely csatlakozik a dokumentumaihoz, jegyzeteihez és fájljaihoz, és lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kérdezzen róluk. Bármely nagyobb AI-szolgáltatóval működik – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, vagy egy helyi Ollama példány, amely ugyanazon a VPS-en fut. Válaszait valós idejű webes kereséssel (SearXNG-n keresztül) és izolált Python kód végrehajtással (Terrariumon keresztül) egészíti ki.

A Khoj saját tárhelyen való üzemeltetése azt jelenti, hogy dokumentumai, beszélgetései és lekérdezési előzményei a saját infrastruktúráján maradnak. Fájljait soha nem küldjük el sehová, kivéve az Ön által kifejezetten konfigurált AI modell szolgáltatóhoz. Ezáltal teljes ellenőrzést biztosít Önnek afelől, hogy milyen adatok kerülnek megosztásra és kivel.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Khoj főbb funkciói

Csevegjen dokumentumokkal

Indexelje PDF-jeit, jegyzeteit és fájljait, és tegyen fel róluk kérdéseket természetes nyelven. A Khoj releváns kontextust és válaszokat kér le az Ön által választott AI modell segítségével.

Webes keresés integráció

A beépített SearXNG segítségével Khoj lekérheti és összefoglalhatja az aktuális információkat az internetről, anélkül, hogy a lekérdezéseket harmadik fél kereső API-ján keresztül irányítaná.

Kódvégrehajtási sandbox

Futtasson Python kódot egy izolált Terrarium sandboxban, így a Khoj számításokat, adatelemzést és szkriptelési feladatokat végezhet egy beszélgetés részeként.

Bármely AI modell szolgáltató

Csatlakoztasson OpenAI-t, Anthropic-ot, Google Gemini-t vagy egy helyi Ollama példányt — váltson szolgáltatót anélkül, hogy megváltozna, hogyan lép kapcsolatba a Khoj-jal.

Privát alapértelmezetten

Minden dokumentum, csevegés és beágyazás a VPS-én marad — semmi sem kerül megosztásra a konfigurált AI modell szolgáltatóján kívül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Khoj szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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