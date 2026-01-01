Telepítse a Khoj-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI asszisztens, amely cseveg a dokumentumaival, keres az interneten és kódot futtat az Ön által választott AI modell segítségével.
Válasszon VPS csomagot a Khoj szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Khoj
A Khoj egy ingyenes, nyílt forráskódú AI személyi asszisztens, amely csatlakozik a dokumentumaihoz, jegyzeteihez és fájljaihoz, és lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kérdezzen róluk. Bármely nagyobb AI-szolgáltatóval működik – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, vagy egy helyi Ollama példány, amely ugyanazon a VPS-en fut. Válaszait valós idejű webes kereséssel (SearXNG-n keresztül) és izolált Python kód végrehajtással (Terrariumon keresztül) egészíti ki.
A Khoj saját tárhelyen való üzemeltetése azt jelenti, hogy dokumentumai, beszélgetései és lekérdezési előzményei a saját infrastruktúráján maradnak. Fájljait soha nem küldjük el sehová, kivéve az Ön által kifejezetten konfigurált AI modell szolgáltatóhoz. Ezáltal teljes ellenőrzést biztosít Önnek afelől, hogy milyen adatok kerülnek megosztásra és kivel.
A Khoj főbb funkciói
Csevegjen dokumentumokkal
Indexelje PDF-jeit, jegyzeteit és fájljait, és tegyen fel róluk kérdéseket természetes nyelven. A Khoj releváns kontextust és válaszokat kér le az Ön által választott AI modell segítségével.
Webes keresés integráció
A beépített SearXNG segítségével Khoj lekérheti és összefoglalhatja az aktuális információkat az internetről, anélkül, hogy a lekérdezéseket harmadik fél kereső API-ján keresztül irányítaná.
Kódvégrehajtási sandbox
Futtasson Python kódot egy izolált Terrarium sandboxban, így a Khoj számításokat, adatelemzést és szkriptelési feladatokat végezhet egy beszélgetés részeként.
Bármely AI modell szolgáltató
Csatlakoztasson OpenAI-t, Anthropic-ot, Google Gemini-t vagy egy helyi Ollama példányt — váltson szolgáltatót anélkül, hogy megváltozna, hogyan lép kapcsolatba a Khoj-jal.
Privát alapértelmezetten
Minden dokumentum, csevegés és beágyazás a VPS-én marad — semmi sem kerül megosztásra a konfigurált AI modell szolgáltatóján kívül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Khoj szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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