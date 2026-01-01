Telepítse a Movaryt egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett film nézési előzménykövető Plex, Jellyfin, Emby és Trakt scrobbling támogatással, valamint részletes statisztikákkal.
Válasszon VPS csomagot a Movary szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Movary
A Movary egy ingyenes, nyílt forráskódú webalkalmazás, amelyet kifejezetten filmrajongók számára fejlesztettek ki, akik teljes mértékben birtokolni szeretnék megtekintési előzményeiket. Metaadatokat gyűjt a The Movie Database és az IMDb oldaláról, nyomon követ minden lejátszást időbélyegekkel és értékelésekkel. Részletes statisztikákat mutat be a színészekről, rendezőkről, műfajokról, nyelvekről és évtizedekről, amelyek formálják az ízlését.
A Movary saját üzemeltetése egy VPS-en privát és hordozható módon tartja megtekintési előzményeit. Lehetőséget biztosít importálásra a Trakt, Letterboxd és Netflix szolgáltatásokból. Emellett automatikus scrobblinget is végez a Plex, Jellyfin, Emby és Kodi rendszerekből. A kereskedelmi nyomkövetőkkel ellentétben nincs hirdetés-célzás, nincs felhasználónkénti díjszabás, és megtekintési adatai soha nem hagyják el a szerverét.
A Movary főbb funkciói
Plex és Jellyfin scrobbling
Automatikusan naplózza minden megnézett filmet Plexben, Jellyfinben, Embyben vagy Kodiban anélkül, hogy manuálisan jelölné a lejátszásokat.
Részletes megtekintési statisztika
Tekintse meg a legjobb színészeit, rendezőit, műfajait, nyelveit és évtizedeit olyan diagramokkal, amelyek vizualizálják, hogyan fejlődik az ízlése az idő múlásával.
Trakt és Letterboxd importálás
Hozza át meglévő megtekintési előzményeit a Trakt, Letterboxd vagy Netflix szolgáltatásból már az első napon, ahelyett, hogy a nulláról kezdené.
Értékelések és személyes jegyzetek
Értékeljen minden filmet személyes pontszámokkal és jegyzetekkel, hogy újraalkossa a már látott filmek képét.
Telepíthető webalkalmazás
Telepítse a Movaryt progresszív webalkalmazásként telefonokra és asztali számítógépekre a natív élményért, alkalmazásbolt nélkül.
Többfelhasználós támogatás
Osszon meg egy szervert barátaival vagy családjával, miközben minden profilt, saját figyelőlistájával, értékeléseivel és statisztikáival, teljesen elkülönítve tart.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Movary szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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