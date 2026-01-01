A Movary egy ingyenes, nyílt forráskódú webalkalmazás, amelyet kifejezetten filmrajongók számára fejlesztettek ki, akik teljes mértékben birtokolni szeretnék megtekintési előzményeiket. Metaadatokat gyűjt a The Movie Database és az IMDb oldaláról, nyomon követ minden lejátszást időbélyegekkel és értékelésekkel. Részletes statisztikákat mutat be a színészekről, rendezőkről, műfajokról, nyelvekről és évtizedekről, amelyek formálják az ízlését.

A Movary saját üzemeltetése egy VPS-en privát és hordozható módon tartja megtekintési előzményeit. Lehetőséget biztosít importálásra a Trakt, Letterboxd és Netflix szolgáltatásokból. Emellett automatikus scrobblinget is végez a Plex, Jellyfin, Emby és Kodi rendszerekből. A kereskedelmi nyomkövetőkkel ellentétben nincs hirdetés-célzás, nincs felhasználónkénti díjszabás, és megtekintési adatai soha nem hagyják el a szerverét.